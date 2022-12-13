DM: из-за нехватки персонала в больницах Великобритании в прошлом году отменили 30 тысяч операций

В больницах Великобритании за 2021 год было отменено около 158 тыс. операций, в том числе в экстренных случаях, для онкологических больных и детей, передаёт Daily Mail. Чаще всего операции приходилось откладывать из-за рекордной нехватки медицинских работников, больничных коек или поломки необходимого оборудования.

В прошлом году в больницах Великобритании отменили в общей сложности 158 тыс. операций по немедицинским причинам, в том числе из-за нехватки персонала для их проведения, сообщает Daily Mail.

Нехватка сотрудников стала самой распространённой причиной. Этим в больницах объяснили отмену 30 тыс. операций. Ещё около 13 тыс. операций были отменены из-за нехватки больничных коек, 5 700 — из-за поломки оборудования и 12 600 — из-за административных ошибок. Ещё 15 500 операций были отменены по причине переполнения списков, 9 500 — из-за приоритета экстренных случаев, а 250 — из-за неблагоприятной погоды.

Как отмечает издание, эти цифры рассчитаны путём экстраполяции данных из 50 из 122 медицинских трастов страны, в которые за информацией обратилась Лейбористская партия.

Из всех отменённых операций примерно 10 тыс. были срочными. Также было отложено

2 500 операций для онкологических больных и 8 тыс. операций для детей. При этом примерно каждый пятый из тех, чьи операции были отложены в последний момент, вынужден был ждать более месяца, чтобы перенести приём.

Так, 72-летней Мэри Кливс в сентябре за две недели дважды отменяли операцию по удалению опухоли мозга в Королевской университетской больнице Стока в Восточной Англии.

По данным издания, сейчас нехватка персонала в больницах по всему Соединённому Королевству достигла рекордного уровня. Национальная служба здравоохранения Великобритании ищет сотрудников на 133 тыс. должностей. При этом за неделю до 4 декабря в одной только Англии на больничном в среднем находились более 54 тыс. работников медицинских учреждений.

Число британцев в листе ожидания также достигло рекордного уровня. Операций по всей стране ждут 7,2 млн человек, причём их количество резко возросло во время пандемии, так как больницы уделяли первоочередное внимание коронавирусу.

Теневой министр здравоохранения Уэс Стритинг обвинил в сложившейся ситуации Консервативную партию и её политику в сфере здравоохранения на протяжении последних 12 лет. По его словам, в случае победы на следующих всеобщих выборах Лейбористская партия удвоит количество мест в медицинских школах, что позволит обучать 15 тыс. врачей в год.

Тем не менее пока, как отмечает Daily Mail, ситуация может лишь усугубиться из-за предстоящих забастовок медицинских работников, недовольных условиями и оплатой труда, а также из-за роста обращений за медицинскими услугами зимой.