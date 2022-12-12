Guardian: кризис в Великобритании снижает работоспособность сотрудников

Многие сотрудники британских компаний так сильно беспокоятся по поводу экономического кризиса, что это влияет на их работоспособность, пишет The Guardian, ссылаясь на данные соцопроса. Руководители британских компаний рассказали, что среди их подчинённых участились случаи прогулов, ухудшилась концентрация и снизилась вовлечённость в рабочий процесс.

Люди в Великобритании так беспокоятся по поводу экономического кризиса, что это влияет на их производительность на работе, пишет The Guardian, ссылаясь на опрос, проведённый Chartered Management Institute (CMI). Отмечается, что в опросе приняли участие около 1000 начальников и лидеров рабочих команд.

71% респондентов заявили, что видят признаки того, как кризис влияет на рост уровня стресса среди их подчинённых. Две трети опрошенных начальников отметили, что наблюдают возросшее число прогулов, а также недостаточную вовлечённость в работу ряда сотрудников, пишет The Guardian. Более половины всех опрошенных заявили, что кризис влияет на продуктивность работников.

Кроме того, 41% опрошенных менеджеров сообщили о том, что среди их сотрудники стали чаще отвлекаться, менее сфокусированы на работе и проявляют меньше внимания к деталям. 33% отметили, что сотрудники стали чаще брать больничные, а ещё 31% рассказали о падении интереса к дополнительной работе.

«Люди очень сильно беспокоятся о своих финансах и это сужает область их занятий, ограничивает их способность хорошо делать свою работу», — приводит издание слова директора CMI Энтони Пэйнтера. Он также посоветовал руководителям проявлять больше сочувствия к своим подчинённым. Как пишет The Guardian, некоторые крупные британские компании сделали единовременные выплаты своим сотрудникам в рамках финансовой помощи.