NTD: зимние холода и нехватка топлива ставят под угрозу жизни британцев

В английском Ньюкасле люди стоят в очереди в гуманитарный центр, чтобы купить предметы первой необходимости, включая тёплые вещи. Как передаёт NTD, сотрудники ожидали, что с приходом морозов посетителей станет больше, но для них стало шоком то, сколько в итоге стало приходить людей. До кризиса многим уже было сложно просто купить продукты, чтобы прокормить семью, теперь появилось новое испытание: попытаться согреться.

В северо-английском городе Ньюкасл начались зимние морозы. Несмотря на это, люди стоят в очереди, чтобы получить предметы первой необходимости, включая тёплые вещи.

В этом гуманитарном центре зимняя одежда продается всего за 50 британских пенсов. Это около 60 центов.

ЖИТЕЛЬНИЦА НЬЮКАСЛА: Мы приходим сюда, чтобы покупать куртки, пальто и одеяла. Мы покупаем вещи, которые помогут согреться всей семье.

ЖИТЕЛЬНИЦА НЬЮКАСЛА: Нужно надевать по два-три свитера. Один не помогает. Но у людей, которые сюда пришли, нет денег на все эти свитера.

ЖИТЕЛЬ НЬЮКАСЛА: Очень холодно. Я совсем промёрз.

Сотрудники ожидали, что с приходом морозов посетителей станет больше. Но для них стало шоком то, сколько в итоге стало приходить людей.

ЭМИ ПРАУД, сотрудница центра: Одна женщина сказала, что прежде чем прийти сюда за продуктами, она укутала своего мужа в одеяла, а сама надела несколько свитеров.

Метеорологическая служба Великобритании предупреждает, что в ближайшие дни будет холодно и морозно.

Благотворительные организации опасаются, что в сочетании с нехваткой топлива теперь существует реальная угроза жизни людей.

МЭТТ КОУПЛЕНД, сотрудник благотворительной организации: Каждый год мы видим, как в среднем около 10 тысяч человек умирают зимой из-за того, что живут в холодных домах. Я боюсь, что это произойдёт и в этом году, если у нас будет продолжительное похолодание с такими высокими ценами.

В домах престарелых уже стали активнее проверять состояние постояльцев.

КЕЛЛИ ДИН, сотрудница дома престарелых: Мы даём больше горячих напитков и больше одеял для наших жителей, чтобы убедиться, что они в безопасности.

До кризиса многим уже было сложно просто купить продукты, чтобы прокормить семью. Теперь появилось новое испытание: попытаться держать всех в тепле.

Дата выхода в эфир 12 декабря 2022 года.