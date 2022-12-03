Без лифтов, автозаправок, банкоматов и магазинов — Europe 1 о неочевидных последствиях возможных отключений электроэнергии во Франции

Помимо очевидных последствий для жизни французов, вроде неработающего отопления или освещения, возможные отключения электроэнергии зимой могут повлиять на работу всех автоматизированных и электрических систем в городах, предупреждает Europe 1. Перестанут, к примеру, работать автозаправки, светофоры, банкоматы и некоторые магазины, поскольку все они зависят от электропитания, поясняет издание.

«Тень отключений нависла над Францией», — пишет Europe 1. Правительство не исключает возможности прибегнуть к контролируемым отключениям электроэнергии в некоторых городах или департаментах начиная с января, чтобы разгрузить французскую электросеть. Если это решение будет принято, это существенно повлияет на повседневную жизнь людей — освещение, интернет, телефон, стиральные машины и холодильники будут выведены из строя, напоминает новостной ресурс.

Но эти отключения также повлияют на все автоматизированные и электрические системы, которые используются на улицах или рабочих местах, отмечает издание. Так, в случае отключения электроэнергии перестанут работать лифты и эскалаторы, а также метро, трамваи и весь железнодорожный транспорт.

Автомобилисты не заправят автомобиль бензином, потому что электрические насосы не смогут подавать топливо. Светофоры и уличное освещение в некоторых районах также окажутся выключенными, хотя они и считаются приоритетными объектами инфраструктуры.

Кроме того, французам придётся обходиться без банковских карт, так как с их помощью невозможно будет расплатиться. Пойти и купить что-нибудь у торговца может быть сложно, поскольку все электронные терминалы оплаты и платёжные модули имеют электрическое питание, поэтому в качестве меры предосторожности лучше заранее запастись наличностью, предупреждают эксперты. Тем более что банкоматы для съёма наличных также не будут работать во время отключений.

Помимо прочего, некоторые магазины даже не смогут открыться, поскольку входные решётки в них также оснащены электроприводом. Всё это «ещё одно доказательство — если таковое требовалось — вездесущности электрических систем в нашей повседневной жизни», заключает Europe 1.