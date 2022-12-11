France 2: «скоро станет предметом роскоши» — французские пекари вновь вынуждены повышать цены на багет

Незаменимый для повседневной жизни французов багет в скором времени снова вырастет в цене, сообщает France 2. Как передаёт телеканал, всему виной резкий рост цен на электроэнергию вдобавок к увеличению других издержек. Многие пекари уже не надеются уложиться в бюджет и не потерять клиентов, поэтому планируют протестовать против подорожания энергоносителей, отмечается в репортаже.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Один багет, пожалуйста!

Золотистый, порой слегка присыпанный мукой, признанный наследием ЮНЕСКО, вызывающий зависть за рубежом — багет сразил французов.

МУЖЧИНА: Хрустящий, тёплый, очень вкусно!

ВТОРОЙ МУЖЧИНА: Когда передо мной еда, среди которой нет хлеба или багета, мне кажется, что в моём приёме пищи чего-то не хватает.

ЖЕНЩИНА: С сыром или во время приёма пищи, да, для меня он, действительно, незаменим.

Незаменимый повседневный продукт в ближайшие месяцы точно повысится в цене. С точки зрения пекаря из Кань-сюр-Мер, это неизбежно: цена на багет должна измениться.

ФРАНК ЖИКЕЛЬ, пекарь: Мы повысим стоимость более чем на 30 процентов, это совершенно точно. Это абсолютный минимум, чтобы выстоять, снова встать на ноги.

Он уже пережил рост цен на муку на 30 процентов в сентябре, повысив цену на багет на 10 евроцентов. Но этого уже недостаточно.

ФРАНК ЖИКЕЛЬ: Это продукт повседневного спроса, но скоро он станет предметом роскоши.

Дело в том, что в конце ноября Франк Жикель получил ещё один неприятный сюрприз — счёт за электричество.

ФРАНК ЖИКЕЛЬ: В прошлом году мы заплатили 2739,1 евро, а в этом — 4186,81 евро. Разница в 1400 евро, это не ерунда.

Этот счёт в январе вырастет ещё в шесть раз, согласно новому договору. Итак, до какой же величины может подскочить цена багета? Не все клиенты сходятся во мнениях.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Два евро — это звучит разумно, хлеб очень вкусный, и у них тоже есть издержки…

ВТОРАЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Если хлеб вкусный, до полутора евро…

ТРЕТЬЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Скажем, евро и десять центов?

КОРРЕСПОНДЕНТ: Не больше?

ТРЕТЬЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Да, не больше.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Почему?

ТРЕТЬЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Потому что это становится дорого, все цены растут.

Уложиться в бюджет и сохранить клиентов — уравнение становится нерешаемым для этого пекаря, который впервые примет участие в демонстрации против взлёта цен на энергоресурсы в Париже 23 января.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2022 года.