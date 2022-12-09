N-TV: Лондон, Токио и Рим вместе разработают истребитель нового поколения

Чтобы заменить истребители Eurofighter и обеспечить значительное повышение воздушной мощи и обороноспособности, Великобритания, Япония и Италия намерены совместно разработать военный самолёт нового поколения. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, новый истребитель должен быть введён в эксплуатацию в 2035 году для адекватного реагирования на будущие угрозы безопасности.

Великобритания, Япония и Италия хотят совместно разработать новый истребитель, сообщает немецкий телеканал N-TV. Новый военный самолёт должен быть введён в эксплуатацию в 2035 году.

По информации от правительства в Лондоне, партнёры по G7 хотят адаптироваться и реагировать на будущие угрозы безопасности с помощью этой «беспрецедентной международной аэрокосмической коалиции».

Их цель — добиться решительных изменений в воздушной мощи и обороноспособности с помощью нового поколения истребителей. Новые самолёты будут совместимы с самолётами других партнёров НАТО и в конечном итоге заменят истребители Eurofighter Typhoon Королевских ВВС. Пока нет подробностей об объёмах инвестиций, которых потребует реализация этого проекта, отмечает N-TV.

Совсем недавно Германия и Франция договорились о проекте в сфере вооружений FCAS, в рамках которого должна быть разработана система для воздушного боя стоимостью в миллиарды евро.

Альянс с Италией и Японией ясно показывает, что безопасность Евро-Атлантического и Индо-Тихоокеанского регионов тесно связана, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он собирался официально запустить первый этап Глобальной боевой авиационной программы (GCAP) во время посещения авиабазы Конингсби на востоке Англии.

План заключается в создании «сети возможностей» с беспилотными самолётами, передовыми датчиками, современным оружием и инновационными системами передачи данных. Сотрудничество позволит разделить опыт и затраты на реализацию проекта. Работа над созданием нового военного самолёта также должна создать высококвалифицированные рабочие места во всех трёх странах, участвующих в этой инициативе. Кроме того, ожидается участие большего числа стран, отмечает немецкий телеканал N-TV.