В этом месяце Россия может стать крупнейшим поставщиком нефти в Индию, пишет The Independent. Как отмечает издание, закупки российского сырья индийской стороной, скорее всего, ослабят влияние ведённого западными странами потолка цен на российское чёрное золото.
Россия на пути к тому, чтобы стать в этом месяце крупнейшим поставщиком нефти в Индию, что, вероятно, ослабит влияние потолка цен, введённого странами G7 и их западными союзниками, пишет The Independent.
По данным компании Kpler, поставки российской сырой нефти в Индию выросли в ноябре до самого высокого уровня, поскольку её нефтеперерабатывающие заводы закупали более 1 млн баррелей в сутки.
После ввода российских войск на Украину правительство Нарендры Моди скупало у Москвы нефть по сниженным ценам, в то время как западные страны стремились отказаться от своей зависимости от Москвы в поставках энергоресурсов.
По предварительным данным, экспорт российской нефти в Индию, который в январе и феврале этого года был почти нулевым, к октябрю вырос до 902 тыс. баррелей в сутки, а в ноябре — до рекордного уровня — немногим более 1 млн баррелей в сутки.
«Это, вероятно, приведёт к тому, что в декабре Россия станет для Индии поставщиком номер один», — сказал изданию The Independent Мэтт Смит, ведущий нефтяной аналитик Kpler.
Как отмечает издание, Москва таким образом впервые должна обогнать традиционных ближневосточных партнёров Индии — Саудовскую Аравию и Ирак.
Нью-Дели не стал брать на себя обязательств по введению потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, который был установлен странами G7, Евросоюзом и Австралией в попытке сократить доходы Кремля от экспорта и заблокировать поток денег в военную казну России.
Индия и Китай стали двумя крупнейшими покупателями российской нефти, в то время как западные демократии изобретали способы давления на экономику России и на усиление её изоляции.
Индийские власти неоднократно защищали свой импорт российского сырья, заявляя, что их обязанность перед гражданами Индии — добавиться наилучшей сделки. Они также выразили уверенность в том, что Запад не станет оказывать на них давление.
По мнению аналитиков, теперь Индия на пути к тому, чтобы обогнать ЕС в качестве крупнейшего импортёра российской нефти, причём её закупки стали основным фактором, делающим меры западного эмбарго неэффективными, отмечается в статье.
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