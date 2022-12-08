Foreign Policy: США перестали быть «любимой женой» Саудовской Аравии

Если раньше у США и Саудовской Аравии были особые отношения, то на них сказались кризисы последних лет, и сейчас Эр-Рияд гораздо больше внимания уделяет Китаю. Как пишет автор статьи в Foreign Policy, это не означает, что браку Вашингтона и Эр-Рияда грозит крах, просто теперь у саудовцев появилась «новая жена», что в рамках мусульманского брака вполне допустимо.

Однажды министр иностранных дел Саудовской Аравии сравнил отношения США и его страны с «мусульманским браком», где можно иметь четырех жён. Как отмечает автор статьи в Foreign Policy, это были очень дальновидные слова. «Саудовская Аравия не добивалась развода с США; это был просто поиск брака с другими странами».

На этой неделе лидер Китая Си Цзиньпин направился в Саудовскую Аравию, и, как пишет издание, этот визит будет похож на визит бывшего президента США Дональда Трампа в 2017 году — праздник пышности и тёплых объятий, поскольку крупнейший торговый партнёр Саудовской Аравии встречается с крупнейшим источником нефти для Китая.

Пекин не может заменить Вашингтон в вопросе, который для саудовцев важнее всего — их безопасность. «Но дни моногамного брака Эр-Рияда с Вашингтоном, вероятно, уходят в прошлое. В сегодняшней холодной войне 2.0 — или как бы мы ни называли растущую напряжённость и конкуренцию между США с одной стороны и Китаем и Россией — с другой — Саудовская Аравия не только откажется выбирать чью-то сторону, но и, вероятно, станет ближе к Пекину и Москве в соответствии с собственными интересами. Короче говоря, Вашингтон — больше не единственная жена», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что заманчиво рассматривать интерес Саудовской Аравии к Китаю как временную тактику, чтобы напомнить Соединённым Штатам о себе, ведь с приходом к власти Джо Бадена их отношения ухудшились. Но всё гораздо серьёзнее и не огранивается личными отношениями между лидерами. Десятилетиями в основе этих отношений было то, что Вашингтону нужна саудовская нефть, а Эр-Рияду — гарантии безопасности США. Но ряд кризисов, начиная от терактов 11 сентября до «арабской весны» и «сланцевой революции» в США этот баланс значительно ослабили.

Попытки наладить отношения, кажется, только ухудшают их, пишет автор статьи. Так, после визита Байдена Саудовская Аравия не поддержала США против России, не высказала никакой критики в адрес других противников США, пообещала увеличить добычу нефти, но так и не сделала этого, а, наоборот, в рамках договорённостей ОПЕК её сократила.

Автор статьи отдельно обращает внимание на то, что перед поездкой на Ближний Восток Джо Байден говорил, что нужно улучшать отношения с Саудовской Аравией, чтобы конкурировать с Китаем. Но Эр-Рияд, наоборот, сейчас думает, как использовать карту Китая на благо Саудовской Аравии, манипулируя и Пекином, и Вашингтоном.

Саудовская Аравия развивает отношения с Китаем уже много лет. И автор статьи видит в этом «новый поворот старой игры, в которую маленькие и уязвимые державы играют с великими». Когда великая держава — в данном случае Соединённые Штаты — лишает приоритета меньшую державу, последняя перестраивается и обращается к другим великим державам.

Но для Саудовской Аравии Китай — не просто рычаг, который можно использовать против США, он имеет реальную ценность сам по себе. Это крупнейший торговый партнёром Саудовской Аравии, китайские компании строят здесь мегапроекты, создают инфраструктуру 5G и разрабатывают военные беспилотники. Пекин придерживается многоаспектного подхода, включающего технологии и телекоммуникации.

Китай при этом предлагает Саудовской Аравии отношения без обязательств, без вмешательства во внутреннюю политику страны, включая права человека. И это работает в обе стороны. Символично, что Си редко выезжал за пределы Китая с начала пандемии, и неслучайно он выбрал Саудовскую Аравию как одно из первых направлений, поскольку там он имеет меньше шансов встретить критику в свой адрес.

Это означает, что, в отличие от поездки Байдена в Саудовскую Аравию, поездка Си, скорее всего, будет отмечена взаимной теплотой и лишена неприятностей и трений. И поскольку во время этого визита запланированы также встречи с представителями стран Персидского залива и государств Лиги арабских государств, это позволит Эр-Рияду и Пекину продемонстрировать своё центральное положение в регионе.

Однако автор статьи успокаивает: отношениям США и Саудовской Аравии вряд ли грозит крах. Вашингтон, скорее всего, останется ключевым партнером Эр-Рияда в области безопасности и разведки. Китай не может заменить по сложности и эффективности американское оружие или выступить гарантом свободы судоходства в Персидском заливе — ведь именно ВМС США защищают там поставки энергоресурсов тому же Китаю. Тем не менее, администрации Байдена стоит проследить, какие ракеты может Пекин продавать Эр-Рияду и какое сотрудничество может быть у них в ядерной сфере.

«Дни саудовских королей, не склонных к риску и стремящихся к консенсусу, прошли; вместо этого мы наблюдаем готового к риску, уверенного в себе и даже высокомерного наследного принца Саудовской Аравии, который знает, что, будет зеленая революция или нет, мир в ближайшие годы будет зависеть от саудовских углеводородов», — пишет журналист Foreign Policy. Во время своей поездки на Ближний Восток Байден сказал, что Соединённые Штаты «никуда не уходят» и останутся в регионе навсегда. Но, судя по всему, Китай и Россия — тоже.