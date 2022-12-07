«Ни оснований, ни доказательств»: польский политик объяснил провал попытки обвинить Россию в авиакатастрофе под Смоленском

К смоленской катастрофе привели ошибки как с польской, так и российской стороны. Поэтому обвинять Москву в случившемся в 2010 году просто-напросто нельзя, заявил политик Матчей Лясек. В беседе с Rzeczpospolita он объяснил, что именно поэтому резолюция с требованием признать Россию виновной в катастрофе президентского борта провалилась, хотя на неё было потрачено много сил.

Депутат от партии «Гражданская платформа», бывший председатель Государственной комиссии по расследованию авиакатастроф Матчей Лясек уверен, что на Россию нельзя возлагать ответственность за падение польского самолёта под Смоленском в 2010 году.

«Эта катастрофа произошла в результате ряда ошибок, допущенных как российскими диспетчерами, так и польскими пилотами. Ошибки с нашей стороны также и организационные, связанные с обучением. Нельзя однозначно сказать: «Россия напрямую ответственна за то, что дело дошло до смоленской катастрофы», — сказал он изданию Rzeczpospolita. «Я не судья, и я не узурпирую это право. Я был следователем авиационных аварий, нас вызвали, чтобы установить причины и предложить, что делать, чтобы избежать таких аварий по таким причинам», — добавил он.

Политик объяснил, что на данный момент нет ни оснований, ни доказательств тому, что это мог быть террористический акт. Он также призвал не сравнивать авиакатастрофу малайзийского Боинга в 2014 году и крушение Ту-154 под Смоленском. «Они очень разные», — подчеркнул он.

В интервью Лясек прокомментировал провалившиеся голосование в польском Сейме о принятии резолюции о том, что Россия это страна, поддерживающая терроризм, вместе с поправкой, предложенной Антонием Мачеревичем. В ней говорилось, что Россия несёт ответственность за сбитый малайзийский самолёт над Украиной и авиакатастрофу под Смоленском.

«Это была попытка перевернуть сверху вниз резолюцию, не оставить на ней живого места», — посетовал политик. Он также напомнил, что весь консенсус и долгая работа над документом ушли в никуда.