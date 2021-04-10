Polsat News: министр юстиции Польши обвиняет Москву в затягивании следствия по смоленской катастрофе

Несмотря на то что с момента смоленской катастрофы, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, прошло уже 11 лет, расследование по ней ещё продолжается. По мнению министра юстиции Польши Збигнева Зёбро, виной тому позиция России, которая всеми возможными способами не только не помогает, но и мешает Польше завершить его.
В связи с приближающейся 11-й годовщиной смоленской авиакатастрофы Polsat спросил министра юстиции Польши Збигнева Зёбро про ход её следствия. «Всем нам известно, что мы имеем дело с чрезвычайно сложным и запутанным расследованием. Например, ввиду действий России, которая всеми возможными способами препятствует нам в проведении этого расследования, в доступе к доказательствам», — объяснил глава ведомства.
«Начиная с обломков самолёта, к которым у польских следователей нет доступа, а также других элементов, например, уголовных обвинений и запросов о задержании и временном аресте авиадиспетчеров, которые были сделаны польской прокуратурой под моим руководством», — добавил он.
В беседе Зёбро также указал, что по делу были назначены эксперты из всемирно известных институтов Европы и США. «И они передают нам всю текущую информацию», — отметил министр. «У нас появились дополнительные сведения, которые недавно обнародовали СМИ, об обнаружении определённых материалов на образцах, это взрывчатые вещества...», — резюмировал он в беседе c Polsat.
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