wPolityce: «благодаря» польскому суду, смоленские диспетчеры смогут поехать в Польшу за покупками

Польше не нужны внешние враги, чтобы саботировать вопрос о выяснении причин величайшей послевоенной трагедии в истории Польши — смоленской авиакатрофы, такими словами журналист Марчин Викло прокомментировал отказ суда в ходатайстве о назначении временного ареста для обвинённых ранее российских диспетчеров. В статье для wPolityce он пишет, что мог бы ожидать такого решения от российского, но никак не от польского суда.

Члены Генпрокуратуры, расследующие обстоятельства смоленской катастрофы, понимают, что в «схватке» с россиянами поляки изначально находятся на проигрышной позиции. Запросы о правовой помощи не рассматриваются, а иногда на них даже не поступает ответ. Именно по этой причине польские следователи решили ходатайствовать о временном заключении для российских диспетчеров, пишет на портале wPolityce польский журналист Марчин Викло. «Это должно было стать началом, первым шагом на пути к выдаче международного ордера на арест. К сожалению, на пути этих планов встал суд, надо подчеркнуть, что именно польский», — отмечает он.

«Когда я читаю в обосновании отказа о временном аресте — «доказательств недостаточно», то у меня это вызывает лишь усмешку», — добавляет автор.

В статье журналист рассказывает, что ранее прокуратура Польши вынесла постановление об изменении обвинений российским диспетчерам с непреднамеренного причинения катастрофы на умышленные действия, которые привели к катастрофе. Прокуроры предположили, что подозреваемые, разрешив снижение самолета и пробный подход к посадке, предсказывали, что может произойти катастрофа, и согласились на неё. В итоге это катастрофа повлекла гибель 96 человек. Он объясняет, что расширение обвинений стало результатом нового анализа записей с диспетчерской вышки в Смоленске и записей разговоров диспетчеров с пилотами, записанных самописцем на борту «Туполева». Благодаря работе специалистов Агентства внутренней безопасности Польши появилась возможность приписать отдельные фразы конкретным людям. На основании этого прокуратура установила, что за несколько минут до крушения в Смоленском диспетчерском пункте произошёл отказ радиолокационной системы посадки. Точка, обозначающая положение самолета, исчезла с мониторов. Несмотря на то, что диспетчеры не знали, где находится самолёт, они не только не прервали захода на посадку, но и продолжали давать пилотам разрешение на снижение и условный тестовый заход на посадку.

«Если этого недостаточно, чтобы обвинить их в том, что они «намеренно направили» Ту-154 в неизвестность, то что, чёрт возьми, что другое это может быть? Я немного в ярости, потому что если бы к чёрту, это были слова россиян, которые всегда преувеличенно защищают своих граждан, но это объяснение польского суда, упускающего из виду вполне логичные действия польской прокуратуры», — отмечает журналист. «Конечно, мы говорим о россиянах, которых Россия просто так не выдаст. По этой причине им даже невозможно представить обвинения, но неужели из-за этого надо отступать? Конечно же нет», — добавляет он.

По его мнению, начиная именно с обвинений, польская сторона могла бы пойти дальше, в направлении ордера на арест. В таком случая, при любом появлении одного из диспетчеров на территории ЕС, его бы автоматически задержали. «А теперь теоретически Плюснин, Рыженко и Краснокутский, как и многие другие россияне, могут ехать в Польшу за покупками. Ведь польское государство ничего от них не хочет и ни в чём их не обвиняет. Именно эту суровую реальность одобрил польский суд. Мне стыдно, и у меня создаётся отвратительное чувство, что вовсе и не нужны внешние враги, чтобы саботировать вопрос выяснения причин величайшей послевоенной трагедии в истории Польши», — резюмирует на портале wPolityce польский журналист Марчин Викло.