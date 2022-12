Расследование журналистов Independent о младенческой смертности грозит крупнейшим скандалом в истории британского здравоохранения

После опубликованного на страницах The Independent в 2021 году репортажа о том, что десятки младенцев умерли или получили серьёзные травмы и повреждения головного мозга при лечении в больницах Ноттингема, было начато расследование, в ходе которого выяснилось, что общее количество таких инцидентов может превысить 1500 случаев. Если эти цифры в итоге подтвердятся, это может стать самым крупным скандалом вокруг младенческой смертности за всю историю британского здравоохранения, подчёркивается в статье.

Национальная служба здравоохранения (NHS) может столкнуться с самым большим скандалом в отношении материнства и младенческой смертности в британской истории, если в ходе расследования подтвердятся проблемы в больничной сфере Ноттингема, пишет The Independent. Журналисты этого издания опубликовали в 2021 году материал о том, что, по имеющимся у них данным, несколько десятков младенцев умерли или получили серьёзные травмы и повреждения головного мозга в то время, когда они находились на лечении в городской больнице Ноттингема или в расположенном неподалёку Королевском медицинском центре (QMC).



Эти медицинские учреждения относятся к юрисдикции больницы при Ноттингемском университете (NUH), поясняется в статье. По словам пресс-секретаря NUH, в рамках предварительного расследования они отправили письменные обращения в адрес более чем 1000 семей, где могли быть случаи негативного исхода беременности, потенциально имеющие отношение к независимой проверке, которую проводят сейчас службы охраны материнства на основе ряда категорий.



«На этой неделе начнут приходить письма, содержащие информацию об этой проверке и о том, как люди могут принять в ней участие, если захотят», — также поясняется в заявлении пресс-секретаря NUH. Это свидетельствует о том, что общий объём расследования расширился более чем вдвое после того, как около 700 семей ранее уже высказали свои опасения на этот счёт, говорится в статье.



По предварительным оценкам ожидается, что в целом к участию в расследовании будет привлечено более 1500 семей, что превысит общую цифру — 1486 семей, — которые были так или иначе задействованы при расследовании предыдущего крупнейшего скандала подобного рода в Шрусбери, пишет The Independent. При этом общие временные рамки расследования в Ноттингеме короче: они охватывают инциденты с 2012 года, в то время как в Шрусбери исследовали врачебные дела за период с 1973 по 2020 год, отмечается в статье.



Как стало известно журналистам The Independent, обращения с предложением принять участие в расследовании были направлены тем семьям, у которых появились на свет мертворождённые младенцы либо были случаи смертности на сроках от 24 недель беременности до 28 дней жизни, а также где новорождённым были поставлены диагнозы гипоксически-ишемической энцефалопатии либо включающие другие черепно-мозговые травмы. Кроме того, исследуются случаи материнской смертности в период до 42 дней после родов либо тяжёлый ущерб здоровью рожениц.



В предыдущих публикациях The Independent, посвящённых расследованию этого скандала, также сообщалось, что в некоторых случаях ключевые медицинские записи либо по факту отсутствовали, либо вообще не велись, в то время как некоторые другие записи содержали неточную информацию. По данным журналистов, представители специализированного фонда NHS не могли должным образом расследовать некоторые случаи смертности в течение нескольких месяцев — а в тех случаях, когда расследование всё же проводилось, упоминаемые при этом данные были неверными либо отчёты намеренно смягчались по указанию руководства, чтобы устранить поводы для критики.



Неназванный источник из медицинских кругов также рассказал журналистам на условиях анонимности, что команда менеджеров в системе здравоохранения допустила ситуацию, когда нехватка медицинских кадров достигла опасного уровня, в то время как соответствующие просьбы акушерок были проигнорированы, а связанные с этим трагические инциденты намеренно пытались скрыть, говорится в статье.



В то же время проверяющим фонда уже пришлось принять решение о выплате миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсаций после получения от пострадавших нескольких сотен заявлений о халатности медперсонала, пишет The Independent. Первая проверка была инициирована ещё в прошлом году, однако после серии жалоб со стороны пострадавших семей во главе команды проверяющих была назначена Донна Окенден, которая ранее возглавляла расследование схожих скандалов в Шрусбери и Телфордской больнице.



Опубликованный весной отчёт по предыдущим инцидентам показал, что после проведённого группой экспертов анализа в отношении 1592 инцидентов в Шрусбери, которые произошли в 1486 семьях, было выявлено, что 300 младенцев умерли или получили мозговые травмы. Составление экспертного обзора по новым данным, полученным из Ноттингема, было начато в сентябре этого года — и предполагается, что окончательный отчёт будет опубликован в марте 2024 года, говорится в статье.



По словам ряда пострадавших родителей, случившиеся в их семьях инциденты ранее «игнорировались» представителями проверяющих фондов, хотя они давно призывали к независимому расследованию. Эта новость появилась после публикации результатов ещё одного расследования в Восточном Кенте, в ходе которого было установлено, что плохой уход в роддомах мог привести к смерти 45 младенцев и 97 случаям причинения вреда, сообщается в статье.



«Тот факт, что так много семей сейчас выступают за участие в проверке в Ноттингеме, чрезвычайно важен. Это демонстрирует, что на жизни многих людей повлияли проблемы в службах охраны материнства при NHS и насколько важны эти проверки с точки зрения того, чтобы голоса этих семей были услышаны», — заявила в этой связи Сара Леджер, руководитель отдела исследований в компании Baby Lifeline. Она также отметила, что за последнее время по всей стране было проведено множество громких расследований по проблемам охраны здоровья матерей и младенцев, что позволило выработать более строгие и чёткие рекомендации для принятия необходимых мер, пишет The Independent.