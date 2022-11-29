Frankfurter Allgemeine: на Гавайях проснулся самый большой вулкан в мире

12:01
Посол России выразил протест дипслужбе Ватикана после слов папы Римского о бурятах
Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что выразил решительный протест руководству дипломатической службы Ватикана в связи с высказываниями папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах.
12:00
Пышные и длинные платья аналитики назвали среднестатистическими в России
Эксперты сервиса «Юла» проанализировали объявления с перепродажей свадебных платьев в России и пришли к выводу, что 93% невест в 2022 году выбирали для себя пышные платья длиной до пола.
11:55
На Запорожской АЭС опровергли сообщения о якобы блокировке пропусков ряда сотрудников
На Запорожской АЭС опровергли сообщения о якобы блокировке пропусков сотрудников, которые не подписали контракт с российской эксплуатирующей компанией.
11:55
Офтальмолог Азнаурян посоветовал регулярно проверять зрение у детей
Детский глазной хирург, рефракционный хирург, детский офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян, президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов, рассказал, с какой периодичностью нужно проверять зрение у ребёнка.
11:54
Во Львовской и Черкасской областях ввели аварийные отключения света
Власти Львовской и Черкасской областей Украины сообщили об аварийных отключениях света.
11:53
Фернандеш прокомментировал появление на поле фаната с радужным флагом
Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о появлении болельщика на поле в матче второго тура с командой Уругвая на чемпионате мира в Катаре.
11:53
Психолог Назоева рассказала, что привычка заедать стресс ведёт к набору веса
Психолог Светлана Назоева рассказала, почему порой людям хочется употреблять нездоровую пищу.
11:51
Московский зоопарк принял на зимовку более 200 летучих мышей
Заведующая экспериментальным отделом мелких млекопитающих Московского зоопарка Ольга Ильченко сообщила, что предстоящую зиму в учреждении проведёт рекордное число летучих мышей — более 200 особей.
11:48
Столтенберг заявил о попытках Китая увеличить своё присутствие в Европе
Китай пытается нарастить присутствие в Европе, в том числе за счёт контроля критической инфраструктуры европейских стран, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
11:42
В Роспотребнадзоре сообщили, что свиной грипп выявлен в 55 российских регионах
Свиной грипп зафиксирован в 55 российских регионах, он преобладает среди выявленных вариантов вируса гриппа в России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
11:40
В ЛНР анонсировали дополнительные меры поддержки для участников спецоперации
Минсоцполитики ЛНР анонсировало дополнительные меры поддержки участников спецоперации: идёт разработка проекта постановления правительства о мерах соцподдержки граждан, призванных на военную службу в ВС России и Народную милицию республики.
11:40
Свечников: я русский на сто процентов, в США только работаю
Нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал, чувствует ли себя американцем, играя в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
11:34
Правительство Италии прорабатывает вопрос о национализации завода ЛУКОЙЛа на Сицилии
Власти Италии прорабатывают вопрос национализации принадлежащего ЛУКОЙЛу нефтеперерабатывающего завода в городе Приоло на Сицилии.
11:32
В ДНР заявили об освобождении населённых пунктов Перше Травня и Андреевка
В штабе теробороны ДНР сообщили об освобождении населённых пунктов Перше Травня и Андреевка.
11:29
Щербакова выступит в русскоговорящей фан-зоне ЧМ-2022 в Катаре
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Анна Щербакова, Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступят в русскоговорящей фан-зоне чемпионата мира по футболу в Катаре.
11:26
В США опровергли заявление Китая о вторжении американского крейсера в воды КНР
Седьмой флот США опроверг заявление Китая о вторжении американского ракетного крейсера Chancellorsville в китайские воды.
11:25
Пушилин заявил, что Угледар в ДНР будет освобождён «совсем скоро»
Угледар будет «совсем скоро» освобождён в ходе спецоперации, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE».
11:23
Свечников: надеюсь, Овечкин побьёт рекорд Гретцки
Нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о шансах форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стать лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
11:18
Си Цзиньпин заявил о намерении Китая более тесно сотрудничать с Россией в сфере энергетики
Власти Китая будут выстраивать более тесное партнёрство с Россией в сфере энергетики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
11:18
Новак заявил о жёсткой позиции России в отношении ценового лимита на нефть
У России жёсткая позиция по ценовому лимиту на нефть — он неприемлем вне зависимости от уровня, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
11:14
Новак: газовый союз России, Казахстана и Узбекистана расширит направления экспорта
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газовый союз России, Казахстана и Узбекистана позволит расширить направления экспорта.
11:13
Хави назвал лучших игроков ЧМ-2022 по позициям
Главный тренер «Барселоны» Хави назвал лучших игроков чемпионата мира в Катаре.
11:10
Путин назвал энергетику одной из ключевых сфер экономической кооперации с Китаем
Президент России Владимир Путин назвал энергетику одной из ключевых сфер экономической кооперации с Китаем.
11:08
Эксперт Филиппова спрогнозировала снижение выдачи ипотечных кредитов в России на 20%
По итогам текущего года банки снизят выдачу ипотечных кредитов на 20%, но в 2023 году показатель вырастет вновь, заявила глава направления «Ипотека» консалтинговой компании Frank RG Ольга Филиппова.
11:03
3 декабря состоится матч звёзд Кубка России
Стала известна дата выставочного матча звёзд Кубка России между сборными «Пути РПЛ» и «Пути регионов».
11:01
В России за сутки госпитализировали 1500 человек с коронавирусом
В России за прошедшие сутки госпитализировали 1500 человек с коронавирусом. Накануне в больницы попали 478 пациентов с COVID-19.
11:01
Специалист по IT-безопасности поддержал идею введения маркировки для дипфейков
Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов в беседе с RT прокомментировал предложение о введении обязательной маркировки для созданного с помощью дипфейков контента.
10:58
Politico: ЕК готова начать обсуждение нового пакета антироссийских санкций на этой неделе
Еврокомиссия готова на этой неделе начать обсуждение со странами ЕС нового пакета санкций в отношении России.
10:54
Фабрегас объяснил Альваресу, почему футболка Мексики оказалась под ногами Месси
Бывший полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас ответил на слова мексиканского боксёра Сауля Альвареса, обвинившего форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в неуважении к североамериканской стране.
10:46
В Москве найдена мёртвой актриса Наталия Стешенко
В Москве найдена мёртвой актриса театра и кино Наталия Стешенко (Семаго).
10:46
Новак заявил, что введение потолка цен на нефть может привести к дефициту энергоресурсов
Введение потолка цен на российскую нефть может спровоцировать дефицит энергоресурсов, заявил вице-премьер России Александр Новак.
10:46
Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о росте числа смертей среди раненых бойцов ВСУ
Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил о росте числа смертей среди раненых бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях.
10:39
Украина обратилась к США за дополнительным объёмом газа для отопительного сезона
Украина обратилась к США с просьбой предоставить дополнительный объём газа для отопительного сезона, заявил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов.
10:39
Гончаренко признан тренером года в Белоруссии
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко признан лучшим тренером 2022 года в Белоруссии.
10:37
Сечин: товарооборот России и Китая до конца года может достичь $180—190 млрд
Товарооборот России и Китая до конца года может достичь $180—190 млрд, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
10:36
Дандыкин: удары по железнодорожным узлам влияют на положение дел на линии соприкосновения
Военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что удары по железнодорожным узлам влияют на положение дел непосредственно на линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации.
10:29
Ахметов: жду финал Португалия — Бразилия на ЧМ-2022
Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал, кого поддерживает на чемпионате мира в Катаре.
10:28
Сечин: поставки газа по трубам из России в КНР в 2022 году растут на 60%
Поставки электроэнергии из России в Китай за десять месяцев 2022 года выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
10:21
«Почта России» запустила доставку из европейских интернет-магазинов
«Почта России» начала доставлять покупки из европейских интернет-магазинов.
10:20
Генпрокуратура: литовский аналитический центр Riddle признан нежелательным в России
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность литовского аналитического центра Riddle.
10:14
Чен: если Малинину когда-нибудь понадобится совет, он может прийти ко мне
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Нэйтан Чен заявил, что всегда готов прийти на помощь своему партнёру по команде США Илье Малинину.
10:13
Сечин: «Роснефть» обеспечивает 7% потребности Китая в нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил об увеличении объёма поставок нефти в Китай на 9,5% за период с января по октябрь почти до 72 млн т.
10:04
Генерал Ианнуччи призвал НАТО противостоять распространению влияния России в Ираке
Североатлантическому альянсу следует сосредоточиться на проблеме влияния России в Ираке, заявил в интервью газете La Repubblica итальянский генерал Джованни Ианнуччи.
10:04
Кудрин подтвердил намерение покинуть пост главы Счётной палаты России
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин подтвердил планы уйти с должности.
10:03
Стало известно, почему Неймар не присутствовал на матче Бразилия — Швейцария
Нападающий сборной Бразилии Неймар не смог присутствовать на матче с командой Швейцарии в рамках второго тура чемпионата мира в Катаре.
09:56
Глава Минэнерго Шульгинов спрогнозировал снижение производства электроэнергии в России
Производство электроэнергии в России оказалось на 1,5% ниже в сравнении с прошлогодними показателями, заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.
09:55
СФ 30 ноября рассмотрит представление об отставке Кудрина с поста главы Счётной палаты
Совет Федерации 30 ноября рассмотрит представление президента об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты.
09:54
Зиньковский рассказал, как заболел и не поехал со сборной России в Таджикистан
Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский высказался о болезни, из-за которой он пропустил товарищеские матчи с командами Таджикистана и Узбекистана.
09:46
В парламенте Крыма заявили, что Украина как государство не переживёт зиму
Украина как государство и её военные не переживут зиму, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
09:41
Обвиняемый в массовом убийстве в Перми Бекмансуров попросил не назначать ему пожизненное
Экс-студент пермского университета Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в вузе, в последнем слове попросил не назначать ему пожизненное заключение из-за состояния здоровья.