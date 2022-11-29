Frankfurter Allgemeine: на Гавайях проснулся самый большой вулкан в мире

На Гавайях начал извергаться самый большой активный вулкан в мире Мауна-Лоа высотой 4169 метров, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Пока что посёлки на его склонах не пострадали, так как лава растекается только по вершине. Но ситуация может измениться в любой момент, предостерегают эксперты из Геологической службы США.

На Гавайях проснулся самый большой активный вулкан в мире Мауна-Лоа. Лава извергается из его вершины. Посёлки на его склонах пока что не пострадали, сообщила в понедельник Геологическая служба США.

Пока что лава растекается только по вершине. Но ситуация может быстро измениться, предупреждают эксперты. Сотрудники Геологической службы вскоре собираются пролететь над регионом, что лучше оценить угрозу.

До извержения произошло множество лёгких землетрясений. Мауна-Лоа высотой 4169 метров находится в центре Тихого Океана. Последний раз он просыпался в 1984 году.

Дата выхода в эфир 29 ноября 2022 года.