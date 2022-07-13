CNN: американец свалился в кратер Везувия при попытке достать телефон

20:56
Reuters: США провели успешное испытание сверхзвуковой ракеты от Lockheed Martin
США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin.
20:54
В Турции заявили о договорённости создать в Стамбуле координационный центр по зерну
Турецкое Минобороны сообщило, что на переговорах делегаций Турции, России, Украины и ООН по ситуации с поставками зерна достигнута договорённость о создании координационного центра в Стамбуле.
20:52
В ЛНР заявили о взятии склада с боеприпасами при заходе союзных сил в Соледар
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв заявил, что артиллерийские подразделения союзных сил при заходе в Соледар взяли склад боеприпасов.
20:41
Сергачёв подписал контракт с «Тампой» почти на $70 млн
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв продолжит выступать за команду из Флориды.
20:40
Суд арестовал экс-замглавы МЧС России Гуровича
Басманный суд Москвы арестовал экс-замглавы МЧС России Андрея Гуровича. Мужчина обвиняется в превышении полномочий при строительстве госпиталя для больных коронавирусом в Мурманской области.
20:23
Зеленский поручил кабмину рассмотреть запрет очного обучения на период военного времени
Украинский лидер Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю проработать обращение граждан в петиции о запрете очного образования во всех учебных заведениях до окончания военного положения.
20:22
Сальдо заявил о предотвращении диверсии на электросетях Херсонской области
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своём Telegram-канале, что в регионе была предотвращена диверсия на предприятии, обеспечивающем электроснабжение.
20:20
Михеев подписал контракт с «Ванкувером» на $19 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» объявил о подписании контракта с российским форвардом Ильёй Михеевым.
20:10
Специалист Морозов рассказал, как выбрать качественную воду
Специалист по питьевым и минеральным водам Дмитрий Морозов рассказал, как выбрать качественную воду.
20:10
МВД ЛНР: союзные силы зашли в городскую черту Северска
Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что союзные силы республики и России зашли в городскую черту Северска, в течение ближайших пару дней город могут освободить.
20:09
Диетолог Дианова рассказала, как отказаться от употребления фастфуда
Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, как отказаться от употребления фастфуда.
20:05
Источник в МИД: заявления Салливана о «договорённости» по поставке Ираном России беспилотников нелепы
Источник в российском МИД назвал нелепым заявление помощника президента США Джейка Салливана о якобы достигнутой договорённости между Россией и Ираном по закупке партии ударных БПЛА для использования на Украине.
20:04
Азмун: Леверкузен — реальный колхоз, Петербург — клёвый
Бывший нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун высказался об условиях работы в леверкузенском «Байере».
19:59
Депутат Шхагошев: за ошибки ЕК придётся отвечать конкретным странам
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал заявление Еврокомиссии о разрешении железнодорожного транзита в Калининград при соблюдении контроля товаров.
19:57
Диетолог Кривцова перечислила свойства кофе
Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова перечислила свойства кофе.
19:57
Врач Серебрянский рассказал о питании, рекомендуемом при склонности к тепловым ударам
Врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский рассказал о питании, рекомендуемом при склонности к тепловым ударам.
19:56
Аудитор Счётной палаты Орлова рассказала о работе ведомства
Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова рассказала о работе ведомства за последние три года.
19:54
Источник опроверг информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Галкина
Источник RT в правоохранительных органах опроверг информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Максима Галкина.
19:53
МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений и экономических контактов с КНДР
МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений и экономических контактов с КНДР из-за признания Донецкой и Луганской народных республик.
19:50
В ООН назвали позитивными переговоры по зерну в Стамбуле
Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак назвал позитивными прошедшие в Стамбуле переговоры по вопросу экспорта украинского и российского зерна.
19:48
Форвард «Манчестер Сити» Стерлинг перешёл в «Челси»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг продолжит карьеру в «Челси».
19:46
У вице-канцлера ФРГ Хабека выявили коронавирус
Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
19:44
Власти Москвы рассказали о ситуации с торговыми площадями
Руководитель столичного Департамента торговли Алексей Немерюк прокомментировал ситуацию с торговыми площадями.
19:40
В Московской области рассказали о ситуации с пожарами
В Подмосковье с начала года произошло 10 тыс. пожаров, сообщил главный госинспектор Московской области по пожарному надзору Александр Медведев.
19:36
Премьер Шри-Ланки ввёл комендантский час
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе ввёл в стране комендантский час до 05:00 по местному времени 14 июля.
19:34
Андреева не смогла пробиться в 1/4 финала турнира WTA в Лозанне
Россиянка Эрика Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лозанне (Швейцария).
19:33
Во второй тур выборов премьера Великобритании прошли шесть кандидатов
Во второй тур выборов премьер-министра Великобритании по итогам голосования прошли шесть кандидатов.
19:28
В ЯНАО заявили, что регион поможет с восстановлением школы в ДНР к 1 сентября
ЯНАО поможет восстановить разрушенную в Волновахе школу до начала этого учебного года.
19:28
В ЛНР заявили об увеличении точности украинских ударов по республике
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала заявил об увеличении точности украинских ударов по республике/
19:21
Боррель предложил ЕС общие закупки оружия для пополнения запасов
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Евросоюза совершать совместные закупки вооружений для пополнения запасов, которые истощены из-за поддержки Украины.
19:19
В Госдуме предложили признать борщевик карантинным растением
В Госдуме предложили признать борщевик карантинным растением, а также разработать федеральную программу по борьбе с его распространением. Такое письмо направил главе Минприроды Александру Козлову зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов («Новые люди»).
19:19
Фанаты признали Овечкина автором лучшего гола ФК «Динамо» на летних сборах
Болельщики московского «Динамо» определили автора лучшего гола команды на летних сборах.
19:16
Столтенберг призвал страны ЕС перестать жаловаться и платить за санкции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС перестать жаловаться и платить за санкции.
19:09
В Ставрополе прокомментировали ситуацию с беженцами из Донбасса
В Ставрополь прибыли около тысячи человек из ЛНР и ДНР, сообщил сити-менеджер Иван Ульянченко.
19:05
Захарова назвала проявлением здравомыслия решение ЕС по транзиту в Калининградскую область
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Еврокомиссии по калининградскому транзиту — проявление здравомыслия.
19:05
Росстат зафиксировал недельную дефляцию в России на уровне 0,03%
Федеральная служба государственной статистики России заявила, что дефляция в стране за период с 2 по 8 июля 2022 года составила 0,03%.
19:00
Вингегор выиграл 11-й этап «Тур де Франс» и возглавил общий зачёт
Датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma одержал победу на 11-м этапе шоссейной велогонки «Тур де Франс».
18:54
Суд в Москве арестовал россиянина по фамилии Тимофеев по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал нового фигуранта дела по статье УК о госизмене.
18:51
В одной из деревень Тюменской области ввели карантин по бешенству
С 13 июля на территории деревни Медведчикова Тобольского района введён карантин по бешенству.
18:51
ВОЗ призывает все страны мира вернуть масочный режим в связи с ситуацией с COVID-19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал все страны мира вернуть масочный режим в связи с ситуацией с COVID-19.
18:46
Премьер Канады Трюдо назвал тяжёлым решение о передаче турбины для «Северного потока» ФРГ
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттаве тяжело далось решение о передаче ФРГ турбины для газопровода «Северный поток».
18:42
В Татарстане предупредили о грозе, граде и сильном ветре 14 июля
В Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погоды. По данным местного Гидрометцентра, ночью и днём в четверг, 14 июля, возможны грозы и кратковременные усиления ветра до 18—23 м/с.
18:41
Эджуке перешёл из ЦСКА в германскую «Герту»
Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке продолжит карьеру в берлинской «Герте».
18:38
Банк Канады повысил ключевую ставку до 2,5%
Банк Канады повысил ключевую процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов, до уровня 2,5%.
18:38
Столтенберг заявил о сконцентрированности НАТО на помощи Украине оружием
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящий момент альянс сконцентрирован на помощи Украине оружием, а не на её присоединении к блоку.
18:33
Высокая пожароопасность лесов сохраняется в Нижегородской области
Четвёртый класс пожароопасности лесов и торфяников, местами — пятый, сохранится в Нижегородской области и Нижнем Новгороде с 14 по 15 июля.
18:31
Рахимова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Будапеште
Россиянка Камилла Рахимова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште (Венгрия).
18:30
В Москве предупредили о грозе и усилении ветра
В ближайшее время в Москве прогнозируются грозы и усиление ветра.
18:30
Глава Ростуризма заявила о безопасности Крыма для отдыха туристов
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Крымский полуостров безопасен для отдыха туристов.
18:22
Минобороны России откроет в Мариуполе в ноябре многофункциональный медцентр
Первый многофункциональный медицинский центр, который строит в Мариуполе Минобороны России, заработает в ноябре.