Das Erste Оригинал

Das Erste: немецкие партии жёстко раскритиковали климатических активистов, заблокировавших работу берлинского аэропорта

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Все немецкие партии, включая зелёных, осудили действия активистов «Последнего поколения», заблокировавших работу берлинского аэропорта, пишет Das Erste. Политики отметили, что такие действия совершенно неприемлемы и незаконны, а потому активисты должны ответить по всей строгости закона.
Das Erste: немецкие партии жёстко раскритиковали климатических активистов, заблокировавших работу берлинского аэропорта
AP

Все немецкие политические партии раскритиковали действия активистов климатического движения «Последнее поколение», заблокировавших работу берлинского аэропорта Берлин-Бранденбург, пишет Das Erste. Глава МВД ФРГ Нэнси Фэзер написала у себя в Twitter, что подобные акции «абсолютно неприемлемы».

Издание напоминает, что в минувший четверг две группы активистов «Последнего поколения» пробрались на территорию аэропорта Берлин-Бранденбург и приклеили себя к взлётно-посадочной полосе. В результате работа аэропорта была прервана на 90 минут: 15 прибывающих рейсов пришлось перенаправить в другие города, а ещё несколько самолётов были вынуждены какое-то время кружить над аэропортом. Всего из-за действий активистов пострадало около 3 тыс. пассажиров.
 
В результате активисты были задержаны полицией, сообщает Das Erste. Им вменяется в вину опасное поведение, незаконное проникновение на объект и материальный ущерб.
Поведение активистов раскритиковала даже партия зелёных: исполняющий обязанности главы фракции Константин фон Нотц назвал акцию «контрпродуктивной, бесцеремонной и потенциально опасной». Представитель партии ХСС Андреа Линдхольц отметила, что аэропорты не могут использоваться в качестве площадки для политических акций, а генсек партии ХДС Марио Чайя призвал применить соответствующие правовые инструменты для предотвращения подобных инцидентов.
 
Председатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла подчеркнул, что в данной ситуации приоритетом должна стать защита объектов критической инфраструктуры. Генеральный секретарь «Свободных демократов» Биджан Джир-Сарай, в свою очередь, назвал акции «Последнего поколения» абсолютно незаконными: он также заявил, что активисты должны ответить по всей строгости закона. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Das Erste Германия Европа
теги
аэропорт Берлин Германия климат протест
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров