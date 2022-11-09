Daily Telegraph: карантин домашней птицы из-за птичьего гриппа может привести к каннибализму
Британские фермеры, занимающиеся разведением домашней птицы, предупредили, что содержание куриц в закрытых помещениях ради сдерживания распространения птичьего гриппа, может привести к каннибализму, пишет The Daily Telegraph. Издание напоминает, что незадолго до этого правительство Великобритании фактически ввело карантин для домашней птицы на фоне крупнейшей за всё время вспышки птичьего гриппа.
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