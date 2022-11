Guardian: Норвегия повышает бдительность — хотя и не видит причин для российской атаки

Норвегия решила привести свои вооружённые силы в состояние повышенной боевой готовности, а также привлечь больше личного состава к выполнению задач и активизировать силы оперативной мобилизации в ответ на обострившийся конфликт на Украине, сообщает The Guardian. В то же время премьер-министр Йонас Гар Стёре признал, что у норвежских властей нет серьёзных оснований опасаться нападения со стороны России, отмечается в статье.

Правительство Норвегии объявило, что вооружённые силы страны будут приведены в состояние повышенной боевой готовности, объяснив это осложнившейся ситуацией на фоне продолжающегося конфликта на Украине. «Это самая серьёзная ситуация в сфере безопасности за последние несколько десятилетий», — заявил на недавней пресс-конференции премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, пишет The Guardian.



В то же время он признал, что пока нет никаких оснований опасаться атаки со стороны России на Норвегию или любую другую страну. Однако в сложившейся ситуации всем важно повысить бдительность, подчеркнул Стёре: «Мы должны быть более бдительными. Я не верю, что обычные люди заметят какие-либо изменения».



Премьер-министр при этом особо отметил, что за последнее время «не произошло» ничего экстраординарного, что могло бы напрямую стать причиной повышения уровня боеготовности. По его словам, такое решение было принято норвежскими властями из-за общего развития событий «с течением времени», говорится в статье.



«Нет никаких признаков того, что Россия намерена воевать с другими странами, однако повышение напряжённости делает нас более уязвимыми перед лицом угроз, а также разведывательных операций и кампаний по распространению влияния», — также заявил Стёре.



Как сообщается, кроме повышения боеготовности Норвегия также начнёт привлекать больше личного состава для выполнения оперативных задач, а также планируется активизировать ополчение (силы быстрой мобилизации). Вооружённые силы будут тратить меньше времени на обучение и больше времени на выполнение оперативных обязанностей. При этом силы быстрой мобилизации будут играть более активную роль, заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.



Норвегия также будет стремиться ввести в регулярную эксплуатацию свой новый парк морских патрульных самолётов P-8 Poseidon, предназначенных для охоты за подводными лодками, более быстрыми темпами, чем это планировалось ранее. Об этом заявил генерал Эйрик Кристофферсен, главнокомандующий силами обороны.



По словам Кристофферсена, руководство ВВС приняло решение отменить участие в совместных учениях в США, куда планировалось привлечь норвежские истребители F-35, и предпочитает пока оставить их в Норвегии. «Мы ожидаем, что такая ситуация продлится как минимум один год», — подчеркнул Кристофферсен.



Норвегия имеет 198-километровую границу с Россией в Арктике. При этом за последние недели уже несколько российских граждан были задержаны в Норвегии, в основном за хранение беспилотных летательных аппаратов, отмечается в статье. Также их обвиняли в том, что они якобы фотографировали важные объекты, в отношении которых действует запрет на фотосъёмку, однако большинство задержанных позднее были освобождены.



Кроме того, на прошлой неделе норвежские власти задержали «по подозрению в шпионаже» человека, который, по их словам, «выдавал себя за бразильского учёного, но предположительно был сотрудником российской разведки», напоминает The Guardian. Служба внутренней разведки Норвегии (PST) сообщила, что подозреваемый россиянин по имени Михаил Микушин был задержан в Тромсё, где он работал в Арктическом университете Норвегии.



В свою очередь, посольство России в Осло заявило, что местные власти пытаются использовать наблюдения с беспилотников и кораблей, а также различные инциденты с участием россиян для разжигания «шпиономании», говорится в статье.



Европейские страны усилили за последнее время меры безопасности в отношении ключевых объектов своей энергетической инфраструктуры и связи, отмечает The Guardian. Это произошло после того, как в результате подводных взрывов в Балтийском море было повреждено два газопровода, по которым транспортировался российский газ. Из-за этих инцедентов у берегов Швеции и Дании в воздух также было выброшено большое количество метана.