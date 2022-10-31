Guardian: в сельских районах Индии родственники продают молодых девушек для погашения долгов

Национальная комиссия Индии по правам человека потребовала провести расследование продажи молодых девушек родственниками за долги в штате Раджастхан, сообщает The Guardian. Отмечается, что так советы каст сельских районов страны разрешают денежные конфликты: если семья не может отдать деньги, взятые в долг у односельчан, советы приказывают семье отдать кредитору свою дочь, чтобы тот мог её продать.

Родители вынуждены продавать молодых девушек в индийском штате Раджастхан в качестве «погашения кредитов», по которым они не могут расплатиться, сообщает The Guardian со ссылкой на Национальную комиссию по правам человека Индии.

Как отмечает издание, комиссия направила правительству штата уведомление с требованием провести полицейское расследование и разобраться с подобной «отвратительной» практикой.

В комиссии поясняют, что жители сельских районов Индии часто вынуждены занимать деньги у односельчан, если кто-то из членов семьи серьёзно заболевает и нуждается в лечении. А в городе Бхилвара, штат Раджастхан, если семья не может отдать деньги, кредитор обращается с жалобой в советы каст.

Для того чтобы «урегулировать» конфликт, советы приказывают семье отдать свою дочь — а иногда и несколько дочерей, в зависимости от размера кредита, — чтобы кредитор мог продать её торговцу людьми и вернуть свои деньги. В случае отказа семьи продать дочь «их матери подвергаются насильственным действиям сексуального характера» по распоряжению советов каст, что призвано решить спор.

По данным комиссии, в одном случае мужчине, занявшему 1,5 млн рупий (около £15 800) у соседа, пришлось продать свою сестру и 12-летнюю дочь, чтобы погасить долг. В другом случае мужчина, занявший 600 тыс. рупий (£6 300), когда его жена заболела и нуждалась в лечении в больнице, не смог вернуть долг. Совет заставил его отдать свою маленькую дочь кредитору, который позже продал её торговцу в Агру. Там её продали ещё три раза.

Комиссия направила в Раджастхан сотрудника для расследования всех подобных случаев. Коллектор Бхилвара Ашиш Моди назвал эти преступления «первыми в своём роде». «Это абсолютно незаконно. Полиция ведёт расследование, и мы проследим, чтобы жертвы добились справедливости, а виновные были наказаны», — приводит издание слова Моди.

The Guardian отмечает, что советы каст представляют собой «глубоко регрессивную силу». Они выносят решения в случае брака местных жителей с представителями другой касты или веры или назначают жестокие наказания тем, кого подозревают в супружеской измене. Они неофициально регулируют личные вопросы сельских жителей, такие как брак, наследование или опека. Если люди не подчиняются их приказам, остальные члены общины изгоняют их. Однако, по словам Кавиты Шриваставы, ветерана борьбы за права женщин в Джайпуре, штат Раджастхан, советы расширили свою сферу деятельности, чтобы решать ещё и долговые споры.