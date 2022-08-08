CNN: сильный доллар «делает больно» всем

Укрепление американского доллара, который с января подорожал на 10% по отношению к другим основным валютам, принесёт пользу только американским туристам, собирающимся за границу — всем остальным оно скорее навредит, сообщает CNN. Как пишет сайт канала, для многих развивающихся экономик подъём американской валюты не только увеличивает долговую нагрузку, но и приводит к замедлению роста.

Нынешний год выдался крайне удачным для доллара США: с января его курс в сравнении с другими основными валютами вырос более чем на 10%, приблизившись к максимальным показателям за последние 20 лет, пишет сайт CNN. Как разъясняет экономический обозреватель канала, укрепиться доллару помогли обеспокоенные перспективой мировой рецессии инвесторы, которые начали вкладываться в американские деньги как в традиционно самый надёжный в неспокойные времена актив, а также агрессивная политика Федеральной резервной системы США (ФРС), повышающей ключевую ставку в рамках борьбы с мощнейшей инфляцией.

Укрепление доллара — отличная весть для американских туристов, отправляющихся в Европу: если раньше вечерняя прогулка по злачным местам Рима обошлась бы им в $100, теперь бюджет снизился до $80, отмечает автор статьи. Между тем практически всем остальным странам мира, а также транснациональным корпорациям сильная американская валюта радужных перспектив не сулит, констатирует журналист.

Примерно половина всего объёма мировой торговли приходится на доллары США — а это значит, что у производителей и малых предприятий, которые зависят от импортных товаров, будут возрастать расходы, поясняет обозреватель CNN. Проблемы могут возникнуть и у правительств тех стран, которые выплачивают свои долги в долларах — особенно если у них сократятся международные резервы, пишет автор. Усиление доллара уже нанесло урон наиболее уязвимым экономикам — к примеру, нехватка американской валюты стала одним из факторов, спровоцировавших тяжелейший экономический кризис на Шри-Ланке, обернувшийся в прошлом месяце отставкой президента страны. Пакистан из-за усиления американской валюты и параллельного ослабления собственной рупии оказался в конце июля на грани дефолта. А и так потрёпанный ростом цен на продовольствие Египет теперь столкнулся с исчерпанием своих долларовых резервов и исходом иностранных инвесторов, перечисляет журналист CNN. По информации канала, все три страны уже обратились за помощью в Международный валютный фонд (МВФ).

Американский доллар, как правило, укрепляется в двух сценариях: когда экономика США показывает хороший рост и, наоборот, когда она слабеет и миру начинает угрожать рецессия. В первом случае зелёная валюта привлекает инвесторов возможностью заработать на экономическом подъёме, а во втором — своей надёжностью, которая позволяет пережить трудности, сохранив сбережения, говорится в материале CNN. Такой феномен часто называют «улыбкой доллара» из-за формы графика роста, который поднимается вверх с обоих краёв, — вот только у остального мира особых поводов улыбаться нет, иронизирует обозреватель канала.

Как поведал CNN аналитик транснационального инвестиционного банка UBS Маник Нараин, укрепление доллара нанесёт многим странам с более скромными экономиками урон по трём причинам. Первая из них — повышение нагрузки на бюджет: некоторые государства вынуждены из-за ненадёжности или неразвитости собственных финансовых рынков занимать средства в американской валюте, её укрепление приводит к тому, что им приходится платить по долгам больше — не говоря уже о том, что из-за дорогого доллара и правительствам, и предприятиям приходится больше тратиться на импорт продовольствия, лекарств и топлива, рассказал эксперт.

Вторая причина — ускорение утечек капитала: когда валюта страны слабеет, состоятельные граждане, крупный бизнес и иностранные инвесторы начинают выводить свои деньги в «более надёжные места», что ещё сильнее давит на курс отечественных денег и усугубляет упомянутые бюджетные трудности, заявил Нараин. Третьей же причиной является негативное влияние сильного доллара на экономический рост — ведь если компаниям не хватает денег на импорт необходимых для производства комплектующих, у них падает производительность, а следом и объём продаж, что оборачивается сокращением ВВП, объяснил аналитик.

По данным CNN, американские экономисты предсказывают, что в ближайшее время доллар слабеть не будет. «Из-за этого инвесторы и политики уже задаются вопросом о том, а не была ли Шри-Ланка лишь первой из упавших костей домино», — говорится в материале канала. По оценке МВФ, на данный момент около 60% стран с низким доходом либо вплотную приблизились к критической ситуации в связи с высоким уровнем госдолга, либо уже в ней оказались — притом что десять лет назад их доля не превышала 20%.

Впрочем, между кризисами прошлых лет и нынешней ситуацией есть определённая разница, успокаивает обозреватель CNN. Как напоминают эксперты, государства стали реже занимать в долларах и крупнейшие развивающиеся игроки, включая Бразилию, Мексику и Индонезию, в целом не слишком много брали в долг в иностранной валюте и теперь имеют достаточные объёмы иностранных резервов для компенсации своей долговой нагрузки. Кроме того, высокие цены на сырьё помогают крупным экспортёрам среди развивающихся стран обеспечивать стабильный приток американской валюты, а высокая инфляция уже побуждает их к повышению ставок, пишет сайт CNN.

И всё же в дальнейшем многое будет определять состояние двух крупнейших экономик мира, американской и китайской, и если эти «двигатели роста» всё же начнут глохнуть, то развивающиеся рынки могут столкнуться с весьма болезненным оттоком инвестиций, предупреждает журналист канала.