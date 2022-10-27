Fox News: американский минюст при Байдене начал сажать за «неправильные» взгляды

Министерство юстиции США при администрации Джо Байдена начало преследовать людей за мыслепреступления — и даже этого не скрывает, заявил в эфире своей передачи ведущий Fox News Такер Карлсон. Как подчеркнул журналист, на заседаниях судов по делам сторонников Дональда Трампа, участвовавших в штурме вашингтонского Капитолия 6 января 2021 года, представители гособвинения открыто говорили о том, что главное преступление обвиняемых — не в каких-то их действиях, а в том, что они посмели усомниться в итогах президентских выборов.

А правда вот в чём: министерство юстиции при Джо Байдене сажает людей в тюрьмы за «неправильные» мысли — мысли, которые, как нам казалось, вроде бы должна защищать Конституция, как и все мысли вообще. И не надо нам верить на слово, это ведь не просто пункт из методички праваков с нашего канала — можно почитать документы с заседаний судов по делам, связанным с 6 января (в этот день сторонники Трампа предприняли штурм Капитолия. — ИноТВ), за последние полтора года. Практически на каждом таком заседании федеральные прокуроры во всеуслышание заявляли, что именно политические убеждения обвиняемых, а не какие-либо реальные действия с их стороны, не совершённые ими преступления — нет, именно их личные убеждения, их мысли уже являются достаточным основанием для того, чтобы отправить этих людей за решётку.

Например, с точки зрения байденовского минюста, бывшую военнослужащую Сухопутных сил США Джессику Уоткинс нужно было оставить под стражей на неопределённый срок, поскольку она, цитирую, «придерживается экстремистских и допускающих насильственные действия взглядов в связи с тем, что необходимо предпринять по вопросу выборов, которые, по её мнению, были фальсифицированы».

А, так вот оно что — она экстремисткой оказалась. А ведь значение этого термина нам никогда не раскрывают — но, судя по всему, теперь быть таким незаконно. Выходит, мы сначала решаем, кто экстремист, а потом сажаем людей в тюрьму за то, что они эти самые экстремисты, — вот как это, получается, работает.

Мы видим, что студент из Лос-Анджелеса Кристиан Сикор — это тот самый паренёк, который 6 января посидел в кресле Майка Пенса, — теперь оказался за решёткой. И, как объясняют нам юристы администрации Байдена, ему там и место, ведь он придерживается, цитирую, «экстремистских взглядов», а также, цитирую, «в прошлом проявлял себя как сторонник экстремистских идей». Да неужто? Опять-таки — вы решаете, кто у нас экстремист, а потом сажаете меня в тюрьму за то, что я этим экстремистом и являюсь.

Говоря о Роберте Морзе — это тот парень, у которого при задержании обнаружили модель Капитолия из линейки конструкторов Lego, — минюст выдал вот какие формулировки, цитирую: «Более серьёзную угрозу для общества», чем человек, который, цитирую, «попытался прервать утверждение результатов законных и честных выборов, и представить сложно», конец цитаты. Да уж, когда речь идёт о беременности, эти люди выступают за любые виды прерывания — а вот прерывание «свободных и честных выборов» не жалуют.

Между тем ни в одном из перечисленных случаев реальным преступлением обвиняемого было не прерывание процесса выборов. Нет, на самом деле их преступление заключалось в том — и представители минюста прямо заявляют об этом в судебных документах, — что они не стали соглашаться с исходом этих выборов. То есть в том, что они не в то верили, — в том, что они не поверили, что маразматик, который на протяжении всей предвыборной компании ни единожды не вылезал из своего подвала, каким-то образом получил больше голосов избирателей, чем любой другой президент США в истории. Если вы отказались в такое верить — вы теперь повинны в серьёзном уголовном преступлении. Усомнитесь в системе — и вас заберёт полиция. Такие у нас теперь правила, и это вам могли бы лично подтвердить сотни оказавшихся за решёткой республиканцев. Если бы, конечно, у них была возможность высказаться.

Дата выхода в эфир 26 октября 2022 года.