Если он вернётся — 19FortyFive оценил влияние фактора Трампа на украинский кризис
Через две недели в США состоятся выборы в Конгресс, пишет политолог Роберт Фарли в своей статье для 19FortyFive. Как отмечает автор, гипотетическая победа республиканцев привнесёт значительные изменения в американскую внешнюю политику, однако выборы не являются единственной тенью, зависшей над внешнеполитическими амбициями администрации Джо Байдена. Экс-президент США Дональд Трамп остаётся значимой силой в американской политике.
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