Трамп: ладить с Россией — это хорошо, потому что у неё в «1332 ядерные, е*****, боеголовки»

Известный американский журналист и автор бестселлера «Страх: Трамп в Белом доме» Боб Вудворд готовит к выпуску аудиокнигу «Записи Трампа». В неё войдут восемь часов аудиозаписей интервью с экс-президентом США. Как стало известно CNN, чтобы произвести впечатление на Вудворда, Трамп в беседах с ним раскрывал секретные сведения. Среди прочего он заявил, что создал для США не имеющее аналогов оружие, а в арсенале России «1332 ядерные, е*****, боеголовки», поэтому с ней нужно ладить.

Ещё один очень показательный момент, Андерсон, заключается в том, насколько Трамп, судя по всему, жаждет произвести на Боба Вудворда впечатление — порой он ради этого даже раскрывает ему засекреченные данные.

ДОНАЛЬД ТРАМП, экс-президент США: Я создал оружейный комплекс, которого в нашей стране ещё ни у кого не было. У нас есть штуки, которых вы в жизни не видели, да и не слыхали о таком никогда. У нас есть штуки, о которых и Путин-то вместе с Си никогда не слыхали.

Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, понимаете? Особенно потому, что у них есть 1332 ядерных, е*****, боеголовок.

Вот что странно — во всех взаимоотношениях чем жёстче и вреднее человек, тем лучше я с ним лажу. Понимаете? Вы мне потом как-нибудь разъясните, почему так получается. Но, быть может, это и не плохо. Те, что помягче — вот они мне, наверное, уже не так нравятся, и лажу я с ними не так хорошо.

По словам Вудворда, он так и не смог подтвердить информацию об упомянутом оружейном комплексе, однако он приводит слова Трампа о нём в качестве примера, демонстрирующего, насколько «небрежно, опасно и бесцеремонно» — так выразился сам журналист — Трамп обращается с засекреченными сведениями.

Дата выхода в эфир 19 октября 2020 года.