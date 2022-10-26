Такер Карлсон: демократы уже обвиняют Трампа в намерении «украсть» победу на выборах с помощью Путина

В Демократической партии США обвиняют бывшего президента Дональда Трампа в том, что он собирается украсть победу на промежуточных, а затем и на президентских выборах. Как отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон, там считают, что сделает это Трамп при помощи российского президента Владимира Путина. Проигравшая выборы в 2016м году Хиллари Клинтон не устаёт об этом говорить на всех телешоу и выступлениях.

Вы это слышали? Цитирую: «Дональд Трамп собирается украсть победу на промежуточных, а затем и на президентских выборах». Как он это сделает? Разве предсказывать, что он собирается это сделать, не само по себе преступление? Мы не знаем, мы же не Меррик Гарланд (генеральный прокурор США. — ИноТВ). Но мы знаем, как Трамп это сделает (Хиллари Клинтон годами об этом рассказывает): Дональд Трамп украдёт победу — как всегда это делал — при помощи самого Владимира Путина. Послушайте.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, кандидат в президенты США на выборах 2016 года: Нам известно, что русские провели кибератаку на национальный комитет Демократической партии, на мою предвыборную кампанию и так далее… Трамп знает, что он нелегитимный президент, который получил нелегитимную иностранную помощь.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, 2019 год: Я действительно считаю, что он знает, что является нелегитимным президентом...

...Я думаю, он знает, что он нелегитимный президент...

... Можно провести лучшую предвыборную кампанию, можно стать кандидатом, но у тебя могут просто украсть победу.

Путин «украл у вас победу»? Нам стоит начать против него ядерную войну. Точно, мы же к ней и движемся. Очень жаль, что высокопоставленные республиканцы в Вашингтоне это поддерживают. Насколько надо быть глупыми.

Но если вы сделаете три шага назад, то поймёте, что всё, что когда-либо говорили обвиняемые в беспорядках 6 января — даже парень с рогами, похожий на викинга и под кислотой, — и в половину не так безумно, как те слова, которые вы сейчас слышали из уст Хиллари Клинтон. В залах федеральных судов обвиняемых в событиях 6 января приговаривают к тюремному заключению за то, что они не понимают, как Джо Байден набрал на 15 миллионов голосов больше, чем Барак Обама. Барак Обама! Суперзвезда-президент. Притом что его вице-президент был настолько глуп, что даже Барак Обама с трудом мог находиться с ним в одной комнате, он получил на 15 миллион голосов больше. Это вообще как?

Как Джо Байден получил больше голосов, чем любой другой президент за всю американскую историю, — разве это не справедливый вопрос? «Нет, и задавать его — преступление». При этом никто и ухом не ведёт, когда Хиллари Клинтон говорит, что Путин «буквально» собирается украсть победу на выборах. Так как получается, что только одна из сторон может отрицать результаты выборов? Хорошо… Ответа никто не даст.

Дата выхода в эфир 26 октября 2022 года.