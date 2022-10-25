NBC: республиканцы и демократы едины в одном — в ненависти друг к другу

Результаты недавнего опроса показали, что республиканцы и демократы едины в одном — в своей ненависти друг к другу, передаёт NBC. Последний проведённый телеканалом опрос показал, что у партий практически нет общих волнующих их избирателей тем помимо кризиса стоимости жизни.

И снова здравствуйте! Время для нашей рубрики Data Download. На этот раз мы поговорим подробнее о нашем важном опросе.

Когда вы смотрите на самые важные темы этой подборки, возникает ощущение, что обе группы избирателей живут в двух разных Америках. На самом деле есть только один вопрос, по которому у обеих партий есть консенсус, и он, возможно, является самым противоречивым из всех остальных. Позвольте показать вам самые важные темы по партиям.

Среди демократов проблемой номер один является угроза демократии. Далее следует тема права на аборты, на третьем месте — кризис стоимость жизни, и изменение климата на четвёртом. Если вы посмотрите на телевизионную рекламу, то на самом деле ролики про права на аборты можно увидеть чаще, чем про угрозу демократии.

Среди республиканцев рабочие места и экономика стоят на первом месте. На втором месте — вопросы иммиграции и границы, которые чаще всего показывают в рекламе. Кризис стоимости жизни — это действительно единственная проблема, которая находится в первой четвёрке как у республиканцев, так и у демократов.

Но вот реальная проблема, по которой обе стороны действительно согласны: «Уничтожит ли Америку повестка другой партии?». 81 процент демократов так считают в отношении республиканцев. 79 процентов республиканцев так считают в отношении демократов. А теперь задайтесь вопросом: как кто-либо сможет объединить эту страну, если прямо сейчас обе партии придерживаются такого мнения друг о друге.

Дата выхода в эфир 23 октября 2022 года.