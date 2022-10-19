Welt: введение военного положения в Донбассе расширит спектр возможностей российской армии

Глава Кремля Владимир Путин объявил о введении в Донбассе военного положения, сообщает Welt. Это позволит расширить спектр возможностей российской армии в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, а также усилить полномочия органов по уголовному преследованию и обеспечению безопасности, рассказывает немецкий телеканал.
Владимир Путин объявил о новом этапе обострения в боевых действиях на Украине. С завтрашнего дня в четырёх аннексированных* областях Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье будет действовать военное положение. Таким образом российский президент расширил спектр возможностей своей армии.
Законопроекты указывают на возможность ограничения свободы передвижения, а также права на общественные собрания. Будет ужесточена цензура и расширены полномочия органов по уголовному преследованию и обеспечению безопасности.
К тому же на фоне наступления украинских войск пророссийская администрация начала отступать из южноукраинского города Херсон, а также приступила к эвакуации гражданских. Путин объявил о введении военного положения во время заседания Совета безопасности и подписал соответствующий декрет.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: В Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан Указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. О принятом решении проинформирована и Государственная Дума. Кроме того, в сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов.
Совбез России в ходе заседания 19 октября обсудил вызовы и угрозы нацбезопасности в условиях обострения глобального миграционного кризиса. Об этом заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову лично проследить за организацией денежных выплат мобилизованным в размере не менее 195 тыс. рублей ежемесячно, о которых ранее сказал российский лидер Владимир Путин.
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Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев сообщил о планах по проведению масштабных мероприятий, нацеленных на поддержание правопорядка в местах компактного проживания мигрантов в России.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что права граждан в Южном и Центральном федеральных округах не ограничиваются в связи с подписанными президентом России Владимиром Путиным указами о введении различных режимов реагирования в ряде регионов.
Член Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала решение ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках.