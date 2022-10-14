19FortyFive: глупая затея — бесполётная зона над Украиной подтолкнёт НАТО к войне с Россией

Президент Владимир Зеленский вновь призвал НАТО ввести бесполётную зону над Украиной. Но если альянс действительно пойдёт на этот шаг, то ему грозит прямое вооружённое столкновение с российскими войсками, пишет старший редактор 19FortyFive Питер Сучиу.

Президент Владимир Зеленский призвал НАТО ввести бесполётную зону над Украиной. Альянс вряд ли реализует эту «глупую идею» из-за риска прямого военного столкновения с Россией, пишет старший редактор 19FortyFive Питер Сучиу.

Однако бывший главнокомандующий объединёнными силами НАТО Джеймс Ставридис предположил, что недавние ракетные удары по инфраструктуре могут вынудить Запад «закрыть небо» над Украиной. Он также призвал Вашингтон отправить ВСУ более современные самолёты для противодействия российской авиации.

Введение бесполётной зоны над Украиной обсуждалось западными официальными лицами на ранних стадиях конфликта. Но ещё в то время они сочли её в целом «неудачной затеей», напоминает автор статьи.

Хотя может показаться, что бесполётные зоны широко использовались в прошлом, на самом деле это не так. Они вводились только три раза в истории — в том числе частично в Ираке после войны в Персидском заливе, в Боснии и в Ливии, обращает внимание Сучиу.

Несмотря на успех этого метода в Ираке, в 2015 году США приняли решение не вводить бесполётную зону в Сирии. Вашингтон опасался, что американские самолёты могут стать целью сирийских ПВО и даже столкнуться с российской авиацией, подчёркивает автор статьи.

Эффективность бесполётной зоны — ещё один спорный момент. В значительной степени она сработала против Ирака, а операция «Запрет полёта» в Боснии, длившаяся с 12 апреля 1993-го по 20 декабря 1995 года, фактически помешала воюющим сторонам использовать воздушное пространство и «внесла ключевой вклад для мирного урегулирования».

Тем не менее в 1995 году F-16 капитана ВВС США Скотта О’Грейди был сбит ракетой класса «земля — воздух» над Боснией. Он успешно использовал свои тренировки по выживанию, но всё же «провёл шесть мучительных дней, убегая от боснийских сербов», отмечает Сучиу.

По его словам, соблюдение бесполётной зоны в Ливии в течение длительного периода также стало серьёзной проблемой для НАТО из-за площади страны. Кроме того, даже там, где противовоздушная оборона была в значительной степени уничтожена, западной авиации по-прежнему угрожали переносные зенитно-ракетные комплексы.

Украина представляет значительно большую территорию для патрулирования. При этом пилоты НАТО будут уязвимы для атак не только со стороны российских сухопутных войск и авиации в зоне конфликта, но и со стороны зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», развёрнутых в России, утверждает автор статьи.

Кроме того, пример Ливии, Ирака и Боснии показывает, что бесполётная зона не приводит к прекращению войны. Её введение не только не остановит боестолкновения на Украине, но и может превратить альянс в полноценного участника конфликта, предупреждает автор статьи.

«Циник скажет вам, что, возможно, именно этого на самом деле и хотят украинские лидеры — втянуть НАТО в конфликт с Россией. И, как с горечью объяснил на прошлой неделе президент Джо Байден, в результате мы окажемся в опасной близости к ядерному армагеддону», — заключает Питер Сучиу.