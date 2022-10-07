DELFI: США предоставят Латвии около $200 млн военной помощи

Американское правительство предоставит Латвии около $200 млн для финансирования помощи и сотрудничества в области безопасности. Как сообщает DELFI, в пресс-релизе посольства США, эти средства помогут Латвии укрепить собственную обороноспособность для усиления безопасности на своей территории и на восточном фланге НАТО.
Правительство США в 2022 финансовом году предоставит Латвии около $200 млн для финансирования помощи и сотрудничества в области безопасности, в том числе свыше $145 млн в рамках программы военной помощи иностранным государствам Foreign Military Financing (FMF) на укрепление безопасности и военной совместимости Латвии. Как сообщает DELFI, Джо Байден заявил о новейшем пакете FMF, который был одобрен конгрессом США в конце сентября, для поддержки Украины и тех 17 стран, которые оказали существенную помощь Украине. Посредством FMF Латвия сможет укрепить свою способность обороны и сдерживания.
Как отмечает портал, существенная военная поддержка, которую Латвия предоставила для обороны Украины, стала «решающей для усилий украинского народа в борьбе против российской агрессии». Это финансирование поможет Латвии укрепить свою собственную важную обороноспособность для усиления безопасности на своей территории и на восточном фланге НАТО, говорится в пресс-релизе посольства США.
Военная помощь иностранным государствам — это программа, которая предоставляет грант или прямое кредитное финансирование зарубежным военным силам для приобретения оборонного оборудования, военной подготовки и услуг США. $145,1 млн, которые Латвия получит в 2022 финансовом году, — это грантовое финансирование.
«США выражают признательность союзникам и партнёрам из Латвии и более 50 стран, которые присоединились к нам, чтобы продолжить снабжать Украину тяжёлым вооружением, боеприпасами и другой жизненно важной помощью для обеспечения её безопасности. Мы приветствуем вклад всех союзников и партнёров по предоставлению необходимой поддержки Украине», — подчёркивает посольство США в Латвии.
«Во время моего визита в Латвию в этом году я убедилась в сильном и прочном американо-латвийском партнёрстве в сфере безопасности. Новейший пакет военной помощи иностранным государствам от США укрепит не только безопасность Латвии, но также сдерживание и оборону всего Североатлантического альянса. Эта помощь демонстрирует непоколебимую приверженность США нашим союзникам по НАТО», — заявила помощник госсекретаря по военно-политическим делам Джессика Льюис.
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