TVP Info: на границе с Россией Латвия вводит режим чрезвычайной ситуации

Несмотря на то что ситуация на латвийско-российской границе стабильна, спокойна и находится под строгим контролем, власти страны решились на введение режима чрезвычайной ситуации сроком на три месяца. Новые правила будут действовать в трёх районах, аэропортах, морских портах, железнодорожных пограничных пунктах, а пограничный переход в Педедзе и вовсе закроют, сообщает TVP Info.
Правительство Латвии приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Россией. Новые правила вступили в силу с сегодняшнего дня и будут действовать на протяжении трёх месяцев. Под ЧС подпадает Алуксненский, Балвский и Лудзенский район. Новые правила будут действовать также в морских портах, аэропортах и на железнодорожных пограничных пунктах, пишет TVP Info.
Латышские власти также приняли решение закрыть пограничный переход в Педедзе с целью ещё большего ограничения притока граждан России. Одновременно они поручили Государственной пограничной службе укрепить охрану границы.
Правительство в Риге в своём заявлении подчёркивает, что ситуация на латвийско-российской границе стабильна, спокойна и находится под строгим контролем. Оно обращает внимание на то, что объявленная в России мобилизация привела к значительному увеличению числа граждан России, желающих покинуть свою страну. «Именно поэтому существует риск того, что количество нелегальных мигрантов на латвийско-российской границе также может резко вырасти», — объясняют власти.
Гуманитарные визы россиянам, желающим избежать мобилизации, Латвия тоже не будет выдавать. Более того, она не разрешит им пересекать границу, даже если у них на руках есть шенгенская виза.
С 19 сентября власти Латвии отказали во въезде 57 гражданам России. «Ни один гражданин России не пересекает границу Латвии в туристических целях», — говорится в заявлении.
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