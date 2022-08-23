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DELFI: в Латвии демонтируют памятник Освободителям Риги

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Латвии начался демонтаж монумента Освободителям Риги. Как передаёт DELFI, на место прибыли строители и тракторы. Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, размещены заборы. У памятника также дежурят сотрудники правоохранительных органов.
DELFI: в Латвии демонтируют памятник Освободителям Риги
AP

Утром 23 августа в окрестностях памятника в Пардаугаве начались работы по демонтажу. Как передаёт DELFI, на место прибыли строители и тракторы.

У подножия памятника работает экскаватор, который демонтирует ступени. Ему помогает экскаватор поменьше, перевозящий строительный мусор в контейнер.

Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, размещены заборы. Также там находятся контейнеры для строительного мусора и жилые вагоны для строителей.
 
В свою очередь, заборы возле памятника оборудованы светонепроницаемой плёнкой.
 
У памятника также дежурят сотрудники госполиции и рижской муниципальной полиции. По периметру территории можно увидеть не менее десяти микроавтобусов стражей порядка.
 
Как напоминает портал, 22 августа были начаты подготовительные работы для сноса памятника. В ответ на планы по демонтажу у монумента собрались около 50 протестующих, которых удалось разогнать примерно в течение часа. Всего полиция задержала семь человек.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
DELFI Латвия Европа
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