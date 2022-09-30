Focus: Запад должен подтолкнуть Зеленского к миру

Страны Запада должны донести до Зеленского необходимость заключения мира, пишет журналист Оливер Шток в своей статье для Focus Online. По мнению автора, это нужно сделать ради предотвращения эскалации конфликта на новый уровень.

Новая ступень эскалации в украинском конфликте приближает мир к третьей мировой войне, пишет журналист Оливер Шток в своей статье для Focus Online. Именно поэтому сейчас самое время для мирного предложения, считает автор.

Никто не хочет продолжения боевых действий и увеличения человеческих страданий, подчёркивает Шток. При этом Запад может и не играть роль посредника, отмечает автор: вполне возможно, что обе стороны захотят предоставить эту роль таким политикам, как Реджеп Эрдоган. Сейчас главная задача Запада состоит в том, чтобы донести до Владимира Зеленского срочную необходимость мира, пишет Шток.

По мнению Штока, страны Запада должны объяснить Зеленскому, что поставки оружия будут идти лишь в том случае, если каждый выстрел будет сопровождаться мирным предложением. Конкретнее, оружие будет поставляться до той поры, пока Зеленский не достигнет целей, которые заключаются в том, чтобы восстановить территориальную целостность Украины на момент 24 февраля 2022 года. Всё остальное, включая статус Крыма, должно решаться за столом переговоров, считает Шток.

Ещё одной целью урегулирования должно стать долгосрочное мирное сосуществование с Россией, подчёркивает автор. Россия нужна Европе, отмечает Шток: это ответ тем, кто фантазирует о мировой войне, резюмирует автор.