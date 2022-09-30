Focus: Запад должен подтолкнуть Зеленского к миру
Новая ступень эскалации в украинском конфликте приближает мир к третьей мировой войне, пишет журналист Оливер Шток в своей статье для Focus Online. Именно поэтому сейчас самое время для мирного предложения, считает автор.
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