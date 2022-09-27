Far Out: Роджер Уотерс призвал Путина заключить перемирие с Киевом

Сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс обратился к Владимиру Путину с открытым письмом, призвав его как можно скорее добиться прекращения огня на Украине и начать с Киевом мирные переговоры, сообщает Far Out. По информации журнала, Уотерс отметил, что написать президенту России его побудила бурная реакция на написанное им чуть ранее открытое послание супруге украинского лидера Владимира Зеленского.

Знаменитый британский музыкант Роджер Уотерс опубликовал в соцсетях открытое письмо к президенту России Владимиру Путину, призвав того положить конец насилию на Украине, заключив перемирие с Киевом и начав с ним мирные переговоры, сообщает Far Out Magazine.

Как пишет журнал, в своей свежей публикации бывший басист рок-группы Pink Floyd признаётся, что решил написать Путина из-за резонанса, вызванного его открытыми письмами супруге президента Украины Владимира Зеленского Елене: после их публикации его фанаты стали задавать ему через соцсети вопрос о том, «почему он обратился только к одной стороне конфликта».

По словам Уотерса, с начала российской спецоперации в феврале он неоднократно пытался «воспользоваться своим ограниченным влиянием, дабы подтолкнуть стороны к перемирию и урегулированию конфликта дипломатическими средствами с учётом потребностей и Украины, и Российской Федерации в области безопасности».

В новом письме, адресованном на сей раз Путину, Уотерс спрашивает у российского лидера: «Вы хотели бы, чтобы эта война закончилась?». «Если бы вы ответили и сказали бы: «Да, пожалуйста», то ситуация бы сразу же сильно упростилась. А если бы вы публично заявили: «А кроме того, у Российской Федерации нет никаких больше территориальных притязаний, которые бы не касались безопасности русскоговорящих жителей Крыма, Донецка и Лубанска (так сказано в оригинальной публикации Уотерса. — ИноТВ)» — то это бы тоже пошло на пользу», — продолжил он.

По данным Far Out, легендарный рок-музыкант, который совсем недавно объявил о том, что вскоре отправится в прощальное турне, призвал президента России обратиться к западным регионам Украины и Европе со словами, которые могли бы их утешить, поскольку у него «есть дети и внуки — как и большинства моих братьев и сестёр по всему миру, и никому из нас не по нраву» исход в виде обострения военных действий.

В конце своего послания Уотерс говорит о перспективе переговоров между Россией и Украиной. «Если я правильно понял ваши предыдущие речи, выв хотели бы договориться о нейтральном статусе Украины при сохранении её суверенитета. Так ли это? Если об этом получится договориться, то в договорённости нужно будет включить и юридические гарантии о том, что никаких вторжений больше никуда не будет, — цитирует Far Out музыканта. — Да, знаю, США и НАТО при каждой удобной возможности — ну или за пару лишних баррелей нефти — вторгаются в суверенные государства, но это не значит, что и вам следует так поступать». Далее по тексту Уотерс осуждает российскую спецоперацию.

Как напоминает обозреватель Far Out, ранее в этом месяце бывший басист Pink Floyd написал открытое письмо Елене Зеленской, предложив ей попытаться убедить мужа сделать шаг к перемирию и «прекратить бойню».