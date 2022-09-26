Spiegel: гнев, неуверенность, бессилие — политическая ситуация вызывает у немцев всё более негативные эмоции
Немцы злятся из-за политической ситуации всё сильнее. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Институтом изучения общественного мнения Civey для журнала Der Spiegel. По данным опроса, 41% респондентов утвердительно ответили на вопрос о том, применим ли термин «гнев» к их текущему эмоциональному состоянию. Для сравнения: ещё в мае этого года это значение не превышало 30%, а в мае 2020 года — 15%, пишет Der Spiegel.
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