Independent: NASA проведёт первые в мире испытания защиты Земли от астероидов-убийц

Американское космическое агентство NASA проведёт в понедельник первые в мире испытания планетарной защиты в рамках миссии DART, пишет The Independent. Научный эксперимент направлен ​​на то, чтобы столкнуть космический корабль с небольшим астероидом с целью изменить его орбиту. В результате успешного крушения аппарата учёные смогут понять, может ли этот тип кинетического столкновения помочь отклонить траекторию астероида, действительно представляющего угрозу для Земли.

26 сентября NASA протестирует технологию защиты Земли от потенциальной опасности в виде астероидов и комет космическим аппаратом DART («Двойной тест перенаправления астероидов». — ИноТВ). Для проведения первой в своём роде миссии в мире планируется ударить беспилотным кораблём о поверхность Диморфа — спутника околоземного астероида Дидима с целью изменения его орбиты, сообщает издание The Independent.

Космический аппарат столкнётся с астероидом Диморфом, вращающимся в околоземной астероидной системе Дидима. Диморф не опасен для Земли, его диаметр составляет примерно 100 м. Учёные полагают, что Диморф отклонит свой курс немного в сторону, а со временем его траектория значительно изменится. Это позволит понять, действительно ли с помощью космических беспилотников можно уберечь планету от разрушений космическими телами и сможет ли увеличенная версия этой техники «кинетического ударника» отразить более крупный астероид или комету, сообщает издание.

«В миссии DART есть два теста. Первое испытание — это проверка нашей способности построить автономно управляемый космический корабль, который действительно окажет кинетическое воздействие на астероид», — заявил учёный космической программы Том Статлер. «Второй тест — это проверка того, как реальный астероид реагирует на кинетическое воздействие. В конце концов, главный вопрос заключается в том, насколько эффективно нам удалось сдвинуть астероид», — цитирует его слова издание The Independent.

По словам доктора Стэтлера, сейчас Диморфу требуется 11 часов 55 минут, чтобы завершить вращение вокруг Дидима. Учёные ожидают, что при успехе космической миссии столкновение с аппаратом DART замедлит время орбиты с 73 секунд до 10 минут. После столкновения в измерительной работе будет задействовано множество наземных и космических телескопов. Исследовательская группа сравнит результаты столкновения аппарата с астероидом с высоко детализированным компьютерным моделированием кинетических столкновений с астероидами, отмечает The Independent.

Вне зависимости от результатов научного эксперимента, отмечается, что миссия DART будет исторической и новаторской, поскольку впервые люди на Земле попытаются изменить поведение небесных тел. «Мы перемещаем астероид, мы меняем движение естественного небесного тела в космосе — человечество никогда не делало этого раньше», — заключает издание The Independent словами доктора Стэтлера.