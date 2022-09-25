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Independent: NASA проведёт первые в мире испытания защиты Земли от астероидов-убийц

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Американское космическое агентство NASA проведёт в понедельник первые в мире испытания планетарной защиты в рамках миссии DART, пишет The Independent. Научный эксперимент направлен ​​на то, чтобы столкнуть космический корабль с небольшим астероидом с целью изменить его орбиту. В результате успешного крушения аппарата учёные смогут понять, может ли этот тип кинетического столкновения помочь отклонить траекторию астероида, действительно представляющего угрозу для Земли.
Independent: NASA проведёт первые в мире испытания защиты Земли от астероидов-убийц
AP
26 сентября NASA протестирует технологию защиты Земли от потенциальной опасности в виде астероидов и комет космическим аппаратом DART («Двойной тест перенаправления астероидов». — ИноТВ). Для проведения первой в своём роде миссии в мире планируется ударить беспилотным кораблём о поверхность Диморфа — спутника околоземного астероида Дидима с целью изменения его орбиты, сообщает издание The Independent.
 
Космический аппарат столкнётся с астероидом Диморфом, вращающимся в околоземной астероидной системе Дидима. Диморф не опасен для Земли, его диаметр составляет примерно 100 м. Учёные полагают, что Диморф отклонит свой курс немного в сторону, а со временем его траектория значительно изменится. Это позволит понять, действительно ли с помощью космических беспилотников можно уберечь планету от разрушений космическими телами и сможет ли увеличенная версия этой техники «кинетического ударника» отразить более крупный астероид или комету, сообщает издание.
 
«В миссии DART есть два теста. Первое испытание — это проверка нашей способности построить автономно управляемый космический корабль, который действительно окажет кинетическое воздействие на астероид», — заявил учёный космической программы Том Статлер. «Второй тест — это проверка того, как реальный астероид реагирует на кинетическое воздействие. В конце концов, главный вопрос заключается в том, насколько эффективно нам удалось сдвинуть астероид», — цитирует его слова издание The Independent.
 
По словам доктора Стэтлера, сейчас Диморфу требуется 11 часов 55 минут, чтобы завершить вращение вокруг Дидима. Учёные ожидают, что при успехе космической миссии столкновение с аппаратом DART замедлит время орбиты с 73 секунд до 10 минут. После столкновения в измерительной работе будет задействовано множество наземных и космических телескопов. Исследовательская группа сравнит результаты столкновения аппарата с астероидом с высоко детализированным компьютерным моделированием кинетических столкновений с астероидами, отмечает The Independent.
 
Вне зависимости от результатов научного эксперимента, отмечается, что миссия DART будет исторической и новаторской, поскольку впервые люди на Земле попытаются изменить поведение небесных тел. «Мы перемещаем астероид, мы меняем движение естественного небесного тела в космосе — человечество никогда не делало этого раньше», — заключает издание The Independent словами доктора Стэтлера.
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