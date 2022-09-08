CBS NEWS: удивительное открытие — у Земли обнаружилась «пухлая двоюродная сестрица»

Учёные NASA при помощи космического телескопа TESS впервые смогли обнаружить планету, на которой могут существовать условия, пригодные для жизни, сообщает CBS News. Найденная специалистами планета, которую назвали GJ 357 d, в шесть раз крупнее Земли и располагается на расстоянии 31 светового года от неё.

То, что когда-то считалось плодом фантазии и появлялось лишь в кино — например, в картине «Аватар», — теперь стало чуть ближе к реальности: на этой неделе NASA объявило об обнаружении планеты, на которой могут быть условия, близкие к земным.

Расположена она всего в 31 световом годе от нас — то есть, по космическим меркам, в двух шагах, — и не исключено, что на ней может существовать жизнь.

ЛИЗА КАЛЬТЕНЕГГЕР, Институт имени Карла Сагана при Корнеллском университете: Я считаю, что это просто удивительное открытие. У нас есть небольшой проект под названием TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite — спутник для исследования транзитных экзопланет. — ИноТВ), который сканирует весь небосвод, засекая самые яркие и самые близкие к нам объекты и обнаруживая среди них планеты, похожие на нашу. И это — первая такая планета.

Планета, которую назвали GJ 357 d, в шесть раз крупнее Земли. Она вращается вокруг карликовой звезды вместе с двумя другими неизвестными ранее планетами.

Эта потенциальная сверхземля располагается у внешней границы зоны обитаемости её звезды. Благодаря такому местоположению, планета получает примерно столько же солнечной энергии, сколько Марсу достаётся от нашего Солнца. Но если у этой планеты имеется достаточно плотная атмосфера, то возможно, что она удерживает столько тепла, чтобы на поверхности могла существовать вода в жидком состоянии.

ЛИЗА КАЛЬТЕНЕГГЕР: Есть громадная планета — так сказать, пухлая двоюродная сестрица нашей Земли. А у такой планеты должна по идее быть большая по объёму атмосфера — а такая атмосфера, повторюсь, может задерживать тепло и обеспечивать достаточно высокую температуру для того, чтобы вода была жидкой.

Это удивительное открытие стало возможным благодаря проекту NASA TESS — спутнику для исследования транзитных экзопланет. Между тем, этот космический аппарат лишь указал путь: в течение шести ближайших лет будут введены в эксплуатацию два телескопа следующего поколения, которые должны будут обеспечить гораздо более детализированные изображения планеты — и, в том числе, дать возможность узнать, есть ли на планете горы и океаны, подобные земным.

ДАНА ДЖЕЙКОБСОН, корреспондент CBS: А ведь TESS будет продолжать работу до конца 2022 года — и кто знает, что ещё обнаружит этот проект?

ВЕДУЩИЙ: Замечательно! И лететь туда всего-то 31 год.

ДАНА ДЖЕЙКОБСОН: Ну, это не проблема.

Дата выхода в эфир 08 сентября 2022 года.