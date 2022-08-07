Ouest-France: Земля побила рекорд по скорости вращения — день сократился на 1,59 миллисекунды

Скорость вращения Земли растёт, и теперь день длится меньше, чем стандартные 24 часа, сообщает Ouest-France. Астрономы не могут точно назвать причину такого явления, однако оно не должно становится предметом для беспокойства: если планета продолжит ускоряться, учёным просто придётся вместо периодического добавления «дополнительной секунды» её вычитать.

Учёные выяснили, что 29 июня день на Земле длился на 1,59 миллисекунды меньше, чем стандартные 24 часа, пишет Ouest-France. Накануне британский сайт Time and Date отметил, что планета в очередной раз за два года обновит свой рекорд по скорости вращения.

Такая необычная ситуация при этом не вызывает никакой тревоги у специалистов, рассказывает издание. «С 2016 года мы наблюдаем, что скорость вращения Земли увеличивается, так что продолжительность дня сокращается!» — объясняет астроном Кристиан Бизуар, директор Службы вращения Земли в Парижской обсерватории. По его словам, такие выводы стали по крайней мере неожиданными в свете предыдущих наблюдений. «С 1830 года наблюдалось уменьшение скорости вращения Земли и, следовательно, увеличение продолжительности дня, — замечает учёный. — Семь лет назад тенденция поменялась на полностью противоположную, и мы не можем этого объяснить». Так, в 2020 году прошло 28 самых коротких дней с 1930 года.

В то же время такие изменения не беспокоят французских учёных, которые внимательно за ними следят. Французская газета отмечает, что оборот планеты вокруг своей оси проходит неодинаково: известно, что каждый век его продолжительность увеличивается примерно на 2 миллисекунды, а в течение года она колеблется в пределах нескольких миллисекунд по сравнению с Международным атомным временем, где она составляет 86400 секунд.

Кристиан Бизуар подчёркивает, что эти изменения — совершенно нормальное явление, а на скорость, которая меняется в зависимости от сезона, влияет множество факторов. Например, на 80% скорость Земли зависит от перемещения воздушных масс в атмосфере, то есть от ветров. Ещё одна причина — приливы, которые изменяют океаны и, следовательно, всю планету. Кроме того, разница скорости в одну или несколько миллисекунд может возникать из-за внутренних движений магмы, но эту гипотезу сложно подтвердить. Наконец, некоторые учёные связывают такую тенденцию с изменением климата, однако, по словам Бизуара, «в настоящее время всё сваливают на изменение климата». Эксперт подчёркивает, что никто по-прежнему не знает настоящей причины, по которой растёт скорость вращения Земли, и любые утверждения являются «чистой спекуляцией».

Астроном также утверждает, что жителям планеты не стоит беспокоиться по этому поводу: он никоим образом не скажется на нашем существовании. Другое дело международные хронометристы, которые используют сверхточные атомические часы для определения всемирного координированного времени (UTC). Бизуар указывает, что изменение скорости вращения Земли нарушает синхронизацию международного атомного времени, поэтому с 1972 года учёные прибегают к корректировке и периодически добавляют «дополнительную секунду» к году в конце июня или декабря. На данный момент их уже набежало 28, а последняя корректировка случилась 31 декабря 2016 года.

Однако недавнее ускорение вращения планеты может заставить пересмотреть эту процедуру. «Если Земля продолжит ускоряться, мы можем быть вынуждены впервые вычесть секунду — такого ещё никогда не случалось», — объясняет Кристиан Бизуар. Кроме того, такая ситуация ставит вопрос о том, стоит ли продолжать такую корректировку часов в соответствии с астрономическими наблюдениями. Эта тема уже много лет волнует не только астрономов: изменения затрудняют работу спутников, телекоммуникационных сетей и финансовых рынков, отмечает Ouest-France.