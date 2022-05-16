NTD: учёным впервые удалось получить изображение чёрной дыры в центре нашей галактики

Учёным впервые удалось получить снимок Стрельца А — чёрной дыры в центре нашей галактики Млечный путь. Как передаёт NTD, обычно подобные дыры имеют такую сильную гравитацию, что свет и материя не могут вырваться наружу, поэтому получить их изображение чрезвычайно сложно. Изображение сняла система из восьми синхронизированных радиотелескопов по всему миру Event Horizon. В проекте также приняли участие более 300 исследователей.
Это изображение — даже несмотря на то, что оно не очень чёткое, — заворожило учёных по всему миру. На нём Стрелец А — чёрная дыра в центре нашей галактики Млечный путь. Это первый подобный снимок.
Чёрная дыра находится на границе созвездий Стрельца и Скорпиона. Она в четыре миллиона раз массивнее нашего Солнца.
Обычно подобные дыры имеют такую сильную гравитацию, что свет и материя не могут вырваться наружу, поэтому получить их изображение чрезвычайно сложно.
Свет хаотично изгибается и закручивается под действием гравитации, когда его засасывает в бездну вместе с газом и пылью. Стрелец А постоянно перемещается, поэтому получить чёткое изображение невозможно.
ФЕРИАЛ ОЗЕЛ, профессор астрономии: На этом изображении видно яркое кольцо, окружающее тьму. Это явный признак тени чёрной дыры. Свет, исходящий от горячего газа, который вращается вокруг чёрной дыры, кажется нам ярким кольцом.
Изображение сделали цветным уже позже. Его снял Event Horizon. Это система из восьми синхронизированных радиотелескопов по всему миру. В проекте также приняли участие более 300 исследователей.
Звезда в конце жизни может разрушиться под собственным весом. Из более лёгких рождаются нейтронные звёзды, а из самых тяжёлых образуются чёрные дыры.
Астрономы считают, что почти все галактики, включая нашу, имеют в центре сверхмассивные чёрные дыры.
От Стрельца А до нашей планеты около 27 тысяч световых лет. Световой год составляет примерно 9,5 триллиона километров.
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