Fox News Оригинал

Fox: США объявили мораторий на противоспутниковые стрельбы — и призвали последовать их примеру

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Соединённые Штаты стали первой страной, отказавшейся от испытания противоспутниковых ракет. Они опасались, что стрельбы приведут к захламлению орбиты мусором, пишет Fox News. Хотя вице-президент США Камала Харрис и указала на то, что такое решение принесёт пользу всем, администрацию Байдена раскритиковали за то, что она ставит под угрозу американские национальные интересы.
Fox: США объявили мораторий на противоспутниковые стрельбы — и призвали последовать их примеру
AP

Соединённые Штаты стали первой страной, которая прекратила испытания противоспутниковых ракет на фоне опасений, что космический мусор, захламляющий орбиту в результате этих запусков, может представлять угрозу интересам в военной и коммерческой сфере. Администрация президента США Джо Байдена заявила, что также приостанавливает испытания, чтобы подчеркнуть, что именно российские стрельбы противоспутниковым оружием привели к появлению поля из космического мусора, пишет Fox News.

О решении запретить стрельбы сообщила вице-президент США Камала Харрис во время своей речи на базе Космических сил Ванденбёрг в Калифорнии.

«Мы — первая страна, которая взяла на себя такое обязательство, и сегодня от имени Соединённых Штатов Америки я призываю все страны присоединиться к нам, — заявила она. Независимо от того, есть ли у страны присутствие в космосе или нет, мы считаем, что это принесёт пользу всем точно так же, как приносит пользу всем и сам космос».

Вместе с тем американские законодатели практически сразу раскритиковали такой шаг Вашингтона, отметив, что он ослабит позиции США в рамках мировой космической гонки.

«Лишение нас в одностороннем порядке возможности наращивать наш космический потенциал ставит под угрозу нашу национальную безопасность и ослабляет нашу способность отвечать на нарастающую угрозу со стороны России и Китая», — заявил конгрессмен-республиканец Майк Тёрнер.

Ему вторил и конгрессмен Майк Роджерс, который напомнил, что запрет «бесполезен в плане сдерживания противников США». «И русские, и КПК продемонстрировали свой противоспутниковый потенциал — и было бы наивно думать, что они не собираются применять его против наших технических средств», — отметил он.

Ранее в ноябре Россия сбила вышедший из строя советской спутник, из-за чего на орбите появилось более 1500 новых обломков космического мусора, которые представляли определённую опасность для Международной космической станции.

Что же касается Китая, то он уничтожил метеорологический спутник в 2007 году, который разлетелся на 3000 кусков космического мусора. Индия же провела подобные стрельбы в 2019 году. Не остались в стороне и США: в 2008 году они запустили с корабля ракету-перехватчик, чтобы сбить спутник-разведчик, который не работал должным образом.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Fox News США Северная Америка
теги
Джо Байден Камала Харрис космос оборона Россия спутник США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров