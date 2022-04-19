Fox: США объявили мораторий на противоспутниковые стрельбы — и призвали последовать их примеру
Соединённые Штаты стали первой страной, которая прекратила испытания противоспутниковых ракет на фоне опасений, что космический мусор, захламляющий орбиту в результате этих запусков, может представлять угрозу интересам в военной и коммерческой сфере. Администрация президента США Джо Байдена заявила, что также приостанавливает испытания, чтобы подчеркнуть, что именно российские стрельбы противоспутниковым оружием привели к появлению поля из космического мусора, пишет Fox News.
О решении запретить стрельбы сообщила вице-президент США Камала Харрис во время своей речи на базе Космических сил Ванденбёрг в Калифорнии.
«Мы — первая страна, которая взяла на себя такое обязательство, и сегодня от имени Соединённых Штатов Америки я призываю все страны присоединиться к нам, — заявила она. Независимо от того, есть ли у страны присутствие в космосе или нет, мы считаем, что это принесёт пользу всем точно так же, как приносит пользу всем и сам космос».
Вместе с тем американские законодатели практически сразу раскритиковали такой шаг Вашингтона, отметив, что он ослабит позиции США в рамках мировой космической гонки.
«Лишение нас в одностороннем порядке возможности наращивать наш космический потенциал ставит под угрозу нашу национальную безопасность и ослабляет нашу способность отвечать на нарастающую угрозу со стороны России и Китая», — заявил конгрессмен-республиканец Майк Тёрнер.
Ему вторил и конгрессмен Майк Роджерс, который напомнил, что запрет «бесполезен в плане сдерживания противников США». «И русские, и КПК продемонстрировали свой противоспутниковый потенциал — и было бы наивно думать, что они не собираются применять его против наших технических средств», — отметил он.
Ранее в ноябре Россия сбила вышедший из строя советской спутник, из-за чего на орбите появилось более 1500 новых обломков космического мусора, которые представляли определённую опасность для Международной космической станции.
Что же касается Китая, то он уничтожил метеорологический спутник в 2007 году, который разлетелся на 3000 кусков космического мусора. Индия же провела подобные стрельбы в 2019 году. Не остались в стороне и США: в 2008 году они запустили с корабля ракету-перехватчик, чтобы сбить спутник-разведчик, который не работал должным образом.
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