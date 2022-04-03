DM: Рогозин заявил, что сотрудничество по МКС возможно только после отмены санкций

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил о прекращении сотрудничества с США, Канадой, Евросоюзом и Японией по МКС, передаёт Daily Mail. Рогозин назвал неприемлемой ситуацию, при которой Запад продолжает пользоваться российскими компетенциями на станции, но при этом отказывается отменять антироссийские санкции.

Россия объявила о завершении сотрудничества в рамках Международной космической станции с США, Канадой, Евросоюзом и Японией до отмены санкций, введённых Западом в ответ на российскую спецоперацию на Украине, сообщает Daily Mail.

В частности, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация больше не будет работать со своими партнёрами, включая NASA и Европейское космическое агентство, и в ближайшее время представит Кремлю график завершения текущих проектов.

Как напоминает издание, ранее Рогозин утверждал, что российские обязанности на МКС могут перейти к США или Европе, в случае если Россия откажется от участия в проекте, однако США заявили, что будет «очень трудно» управлять станцией самостоятельно.

Впрочем, на этой неделе Москва и Вашингтон сумели сгладить разногласия, когда астронавт NASA Марк Ванде Хей вернулся на Землю вместе с двумя российскими космонавтами. Несмотря на сохраняющуюся напряжённость в отношениях с Россией, в NASA заявили, что астронавт и космонавты «профессионально работают вместе без напряжения».

Тем не менее в субботу Рогозин отметил, что позиция западных стран ясна: там не намерены снимать с России «незаконные» санкции. «При этом, опасаясь разрушения сотрудничества на МКС, где роль России имеет принципиально важный характер для обеспечения жизнеспособности и безопасности станции, западные партнёры дают понять, что в действительности санкции в части работ в интересах МКС работать не будут», — заявил глава «Роскосмоса».

Рогозин такое положение дел считает неприемлемым. «Санкции США, Канады, Евросоюза и Японии направлены на блокирование финансово-экономической и производственной деятельности наших высокотехнологичных предприятий. Цель санкций — убить экономику России, ввергнуть наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени. Понятно, что сделать это им не удастся, но намерения очевидны», — добавил глава госкорпорации.

Как напоминает Daily Mail, Россия уже прекратила сотрудничество с Германией по телескопу eROSITA, который Берлин отключил, и экспериментам на МКС. «Роскосмос» также вышел из соглашения о совместном использовании кораблей «Союз» с партнёром Европейского космического агентства по запускам Arianespace во Французской Гвиане.