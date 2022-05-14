ABC News: в эти выходные американцы смогут увидеть затмение «кровавой Луны»

01:18
Министр обороны Украины заявил о намерении мобилизовать миллион человек
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о намерении украинских властей мобилизовать в армию миллион человек.
01:02
РИА Новости: над Белгородом раздаются громкие хлопки
Громкие хлопки раздаются над Белгородом и областью, сообщает РИА Новости.
00:54
Зеленский: 37 иностранных посольств возобновили работу в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 37 посольств иностранных государств возобновили работу в Киеве.
00:38
В России разрабатывается способная заменить БЦЖ вакцина от туберкулёза
Центр им. Гамалеи проводит третью фазу клинических исследований новой вакцины от туберкулёза, которая, в отличие от вакцины БЦЖ, будет защищать в том числе от заражения, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
00:22
Сенатор Пол выступил против успеха Украины ценой банкротства США
Сенатор от Кентукки Рэнд Пол заявил, что сочувствует Украине, но не желает, чтобы успех Киева был достигнут ценой банкротства США.
00:07
Канцлер ФРГ Шольц заявил о неприемлемости навязанного Россией мира на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не примет мир, навязанный Россией на Украине.
00:01
Россия и Белоруссия подписали меморандум о совместном развитии лыжных видов спорта
Ассоциация лыжных видов спорта России подписала меморандум о сотрудничестве с Белорусским лыжным союзом.
23:53
В ДНР заявили об обстреле Горловки украинскими войсками
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска обстреляли Горловку.
23:47
Генеральный директор «Сочи»: пока не надо нас поздравлять с первыми в истории медалями
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал ничью в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».
23:44
Байден заявил о необходимости расследования ситуации с гибелью журналистки Al Jazeera
Президент США Джо Байден заявил, что ситуация с гибелью журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле должна быть расследована.
23:42
Боец ММА Чоршанбиев приговорён к 8,5 года лишения свободы
Суд района Испоили Сомони города Душанбе приговорил бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.
23:33
В Абу-Даби прошли похороны президента ОАЭ
В Абу-Даби прошли похороны президента Объединённых Арабских Эмиратов Халифы бен Заида Аль Нахайяна.
23:22
SANA: пять сирийцев погибли в результате атак в провинциях Тартус и Хама
Пять сирийцев, включая одного мирного жителя, погибли и семеро пострадали в результате израильских атак по наземным объектам в сирийских провинциях Тартус и Хама.
23:13
Матыцин пригласил сборную Армении поучаствовать в соревнованиях «Мы вместе. Спорт»
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин встретился в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках рабочего визита.
23:00
Посольство России сообщило об осквернении памятника красноармейцам в Словакии
Посольство России в Словакии сообщило, что вандалы осквернили памятник красноармейцам в городе Пиештяны.
22:56
Хореограф Тутберидзе планирует провести благотворительные занятия в Донецке и Луганске
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков выразил желание провести благотворительные мастер-классы по фигурному катанию в Донецке и Луганске.
22:47
В Пентагоне прокомментировали слова Эрдогана о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Соединённые Штаты намерены чётко разобрать позицию Анкары по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
22:34
В центре Иркутска ликвидировали открытое горение
Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области заявила, что спасатели ликвидировали открытое горение.
22:32
Крылов выступил против ужесточения лимита на легионеров в КХЛ
Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с пяти до трёх игроков.
22:25
Снятие Тайхман с теннисного турнира в Риме помогло Касаткиной пройти в полуфинал
Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме после снятия швейцарки Хиль Белен Тайхман из-за травмы левого бедра.
22:25
В Пентагоне допустили проблемы с поставками вооружения Украине после 19 мая
У Соединённых Штатов могут возникнуть проблемы с бесперебойными поставками вооружения на Украину после 19 мая. Об этом заявил руководитель пресс-службы Пентагона Джон Кирби.
22:11
«Молдовагаз» планирует повысить тариф для бытовых потребителей на летний период
Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в эфире телеканала RTR Moldova заявил, что компания планирует повысить тариф для бытовых потребителей на летний период.
22:09
Петржела: «Зениту» всегда приятно обыгрывать «Спартак»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
22:01
В МО России заявили о размещении ВСУ опорного пункта в психбольнице в Путивле
Украинские военные организовали опорный пункт в здании психиатрической больницы в Путивле. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
21:57
Аналитик Деев высказался о поставках российского газа в Европу
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев высказался о поставках российского газа в Европу.
21:55
Просветительский марафон «Новые горизонты» пройдёт 17—19 мая в городах России
Просветительский марафон «Новые горизонты» состоится 17—19 мая в городах России. Организатор — российское общество «Знание».
21:51
Источник: стали известны страны, которые подали заявки на проведение ЧМ-2023 по хоккею
Стал известен список стран, которые подали заявки на проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году.
21:50
Пентагон сообщил о планах провести ротацию более 10 тысяч американских военных в Европе
Соединённые штаты в ближайшие недели проведут ротацию 10,5 тыс. своих военных в Европе. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
21:41
Минобороны России: в Харьковской области нацбатальоны отбирают талоны на горючее у медиков
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Харьковской области на фоне топливного кризиса боевики нацбатальонов присваивают талоны на горючее для скорых и машин экстренных служб.
21:38
В «Нижнем Новгороде» высказались о ничьей в матче с «Сочи»
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал ничью в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
21:29
Концерт «Классика на Дворцовой» пройдёт в Петербурге в День города
Концерт «Классика на Дворцовой» состоится в Санкт-Петербурге 28 мая в День города.
21:28
Байден обсудил с премьером Швеции и президентом Финляндии политику «открытых дверей» НАТО
Президент США Джо Байден обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон вопросы безопасности, а также политику «открытых дверей» НАТО. Об этом сообщили в Белом доме.
21:19
Daily Mail: выставочный бой между Мейвезером и Муром перенесён из-за смерти президента ОАЭ
Выставочный поединок бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера и его соотечественника Дона Мура перенесён на неопределённый срок из-за смерти президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахайяна.
21:19
В Гильдии риелторов России прокомментировали ситуацию на рынке жилья
Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев прокомментировал ситуацию на рынке жилья.
21:15
В Москве выбрали названия для 15 новых станций метро
В Москве выбрали названия для 15 новых станций метрополитена.
21:14
Исследование: средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Москве снизилась впервые за пять лет
Средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Москве снизилась в апреле впервые за пять лет.
21:12
SANA: силы ПВО Сирии отражают атаку в провинции Хама
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают воздушную атаку в небе над провинцией Хама.
21:06
Сериал «Триггер» получит полнометражное продолжение
Видеосервис «Кинопоиск» анонсировал фильм, который станет продолжением многосерийной психологической драмы «Триггер».
21:02
Удмуртия отправила ещё 80 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса
В ДНР и ЛНР отправилась очередная партия гуманитарной помощи из Удмуртии.
21:00
Более 25 человек погибли в столице Индии в результате пожара
В Нью-Дели 25 человек погибли и более 40 пострадали в результате возгорания в коммерческом здании на западе города.
20:57
«Сочи» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче РПЛ
«Сочи» и «Нижний Новгород» не смогли выявить победителя в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:55
Врач Меньшикова напомнила о вреде употребления алкоголя во время беременности
Акушер-гинеколог Ирина Меньшикова напомнила о вреде употребления алкоголя во время беременности.
20:54
Автоэксперт Моржаретто прокомментировал ситуацию на рынке запчастей
Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал ситуацию на рынке запчастей.
20:54
Синоптик Варакин рассказал об особенностях погоды в ряде регионов на следующей неделе
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал об особенностях погоды в ряде регионов на следующей неделе.
20:48
МВД России объявило блогера Белоцерковскую в розыск
МВД России объявило блогера Веронику Белоцерковскую в розыск. Это следует из базы ведомства.
20:47
Более 30 ландшафтных пожаров произошло в Горном Алтае с начала года
В пресс-службе правительства Республики Алтай заявили, что более 30 ландшафтных пожаров произошло в регионе с начала года, и все они случились по вине людей.
20:42
Смертин поделился воспоминаниями о знакомстве с Валентиной Яшиной
Бывший полузащитник сборной России по футболу Алексей Смертин рассказал, как познакомился с Валентиной Яшиной, вдовой легендарного вратаря «Динамо» Льва Яшина.
20:33
Бибилов назначил на 17 июля референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России
Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о назначении на 17 июля референдума по вопросу вхождения страны в состав России.
20:26
Кобелев выступил против расширения РПЛ
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о возможном увеличении числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
20:25
СК России проведёт расследование по факту обстрела съёмочной группы RT в Донбассе
Следователи проведут расследование по факту обстрела съёмочной группы военного корреспондента RT Валентина Горшенина под Докучаевском в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.