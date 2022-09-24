Newsweek: западная демократия черпает своё вдохновение из произведений Льюиса Кэрролла

Всё, чего хочет и что делает Запад под руководством США, это и есть «демократия», а чего он, наоборот, не делает, «недемократично» по определению. Как пишет автор Newsweek, через МВФ и другие международные экономические институты Запад продвигает свои экономические интересы и навязывает другим странам экономическую политику, которую он считает целесообразной. Всё это очень напоминает слова Шалтая-Болтая из произведения Льюиса Кэрролла: «Когда я беру слово, оно означает ровно то, что я хочу, не больше и не меньше».

В «Зазеркалье» у Льюиса Кэрролла есть диалог между Алисой и насмешливым Шалтаем-Болтаем, где раскрывается связь между властью и языком.

— Когда я беру слово, оно означает ровно то, что я хочу, не больше и не меньше, — сказал Шалтай презрительно.

— Вопрос в том, подчинится ли оно вам, — сказала Алиса.

— Вопрос в том, кто из нас здесь хозяин, — сказал Шалтай-Болтай. — Вот в чём вопрос!

Иными словами, значение слов определяет власть. Определение смысла — это диктат сильного над слабым. Как считает автор Newsweek Педро Гонсалес, этот кэрролловский диалог — ключ к пониманию речи президента Байдена на Генеральной Ассамблее ООН, и особенно той её части, где американский президент рассуждал о демократии.

«Не секрет, что в борьбе между демократией и автократией США — и я как их президент — отстаивают взгляд на мир, основанный на демократических ценностях, — заявил Байден. — США полны решимости защищать и укреплять демократию у себя дома и во всём мире. Потому что я считаю, что демократия была и останется величайшим инструментом всего человечества для решения вызовов нашего времени».

Демократии вроде США Байден противопоставил Россию и добавил, что «отвергает применение силы и войну ради завоевания народов или расширения границ посредством кровопролития». Как отмечает автор статьи, это действительно похоже на правду, поскольку США брезгуют менять режимы силой, предпочитая «цветные революции», опосредованные войны и «гуманитарные вмешательства» с бомбами и пулями — которые в силу своей «гуманитарности» ещё и «демократичны».

«Но вот в чём загвоздка: всё, чего хочет и что делает Запад под руководством США, это и есть «демократия». А чего он, наоборот, не делает, «недемократично» по определению. Почему? Потому что так сказал Шалтай-Болтай», — пишет Гонсалес.

Он отмечает, что миллионы европейцев и американцев страдают отнюдь не только потому, что российские войска вошли на территорию Украины, как говорит Байден. В этом виновато целое сочетание факторов, включая санкционный режим Запада и его безответственную энергетическую политику. Это не Россия запрещает США наращивать нефтепереработку, сокращает производство сжиженного природного газа и продаёт Китаю миллионы баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва. Россия также не виновата в том, что американские сталелитейные и алюминиевые заводы увольняют сотни рабочих и простаивают. Этого добились американские политики, которые довели американскую промышленность до ручки.

«Россия — едва ли достойный противник, а, скорее, невыразительная в военном отношении региональная держава, лишь недавно оправившаяся от краха холодной войны. Сегодня она противостоит глобальному гегемону и его марионеткам, а те обрекают «мировое сообщество» на страдание, лишь бы Россия поплатилась», — пишет автор материала.

Он отмечает, что сам термин «мировое сообщество», как писал Сэмюэль Хантингтон на страницах журнала Foreign Affairs, «пришёл на замену «свободному миру» и стал собирательным эвфемизмом, чтобы придать всемирную легитимность любым действиям в интересах США и других западных держав». А за проявлениями благодушия и бессодержательного красноречия в адрес зарубежных стран стоит железная рука власти. Так, например, через МВФ и другие международные экономические институты Запад продвигает свои экономические интересы и навязывает другим странам экономическую политику, которую он считает целесообразной.

«Именно это именуют «демократией» люди, определяющие значения слов. Хотя Байден этого мог и не заметить, я подозреваю, что авторы его обращения к ООН всё же сознают, что Шалтай-Болтай либерального миропорядка вот-вот свалится со своей стены, и если это произойдёт, то собрать его не сможет ни вся королевская конница, ни вся королевская рать», — заключает автор Newsweek.