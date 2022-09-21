China Daily: к конфликту России и Украины подтолкнули США, а больше всех в итоге пострадает Европа

Как бы ни закончилось противостояние между Россией и Украиной, главным проигравшим в нём будет Европейский союз. Как пишет China Daily, страны ЕС столкнутся не только с экономическими потрясениями и падением благосостояния, но и с геополитическими последствиями.

Чем бы ни обернулся конфликт между Россией и Украиной, главным проигравшим в нём будет Европейский союз. Как пишет China Daily, европейские страны столкнутся не только с экономическими потрясениями и падением благосостояния, но и с геополитическими последствиями.

Как отмечает издание, после начала конфликта доля убыточных предприятий в ЕС увеличилась с обычного среднего показателя в 8% до 15%. Доля предприятий, которые рискуют оказаться не в состоянии выполнять свои долговые обязательства, за тот же период выросла с 10% до 17%. Эти данные Европейского инвестиционного банка очень многое говорят о том, какое влияние конфликт оказал на экономику региона.

Хотя не все европейские страны находятся в серьёзной зависимости от российской нефти и газа, Москва является настолько важным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, что перебои в торговле, вызванные главным образом санкциями против неё, приводят к повышению цен, а это увеличивает производственные затраты в целом ряде отраслей. В первую очередь это касается европейских стран.

Те страны ЕС, которые очень сильно зависят от поставок нефти и газа из России, в том числе Германия и Франция, несут на себе главную тяжесть экономических санкций, введённых по инициативе Вашингтона против Москвы. В результате инфляция стала настоящим бедствием. Она оказывает серьёзное воздействие на качество жизни населения в странах Евросоюза. Цены на многие виды ключевой продукции, такой как пшеница, удобрения и бензин, постоянно растут. По оценкам экспертов, к концу года их рост составит 6%. Увеличение цен душит спрос, а это, в свою очередь, негативно отражается на экономическом росте и подталкивает вверх цены на продовольствие и энергоресурсы. Это замкнутый круг, но именно такая экономическая ситуация складывается в целом в странах ЕС.

«Начав опосредованный конфликт с Россией, Соединённые Штаты сумели утвердить своё лидерство в НАТО. ЕС, страшащийся самостоятельно стоять на двух ногах, послушно следует за США. Он сделал свой выбор, поддержав Украину по инициативе Америки. Теперь ему приходится за это расплачиваться. США неплохо поживились на этом конфликте, и очень этому рады, а вот экономика ЕС и уровень жизни народа получают удар за ударом. Цель Евросоюза — стать самостоятельной политической силой на мировой геополитической арене — кажется всё более недостижимой», — заключает китайское издание.