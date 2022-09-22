Обозреватель Global Times: Москве и Пекину выгоднее объединить усилия вместо конкуренции на азиатских рынках

США и другие страны Запада при содействии НАТО пытаются сократить сферу влияния России в Евразии, вынуждая её «разворачиваться на Восток» и пытаясь столкнуть с Китаем, пишет в статье для Global Times американский политический обозреватель Брэдли Бланкеншип. Однако потенциал для освоения этих новых рынков настолько велик, что России и Китаю будет гораздо выгоднее не вступать там в конкурентную борьбу, а развивать сотрудничество, уверен автор.

Некоторые эксперты воспринимают обострившийся конфликт вокруг Украины как «гибридную войну», в которой задействованы США и другие страны Запада, пытающиеся тем самым сократить сферу влияния России — в результате чего она «разворачивается на Восток», пишет в статье для Global Times американский политический обозреватель Брэдли Бланкеншип. Но по его мнению, такой разворот вовсе не означает, что Россия и Китай будут обречены на конкуренцию в Азии.



Это, по сути, достаточно новая ситуация для Москвы, когда ей приходится решать вопросы стабильности в зависимости от взаимодействия с различными внешними партнёрами. Однако западные политики и ранее уже не раз упоминали про стратегию, направленную на то, чтобы постараться «вытеснить» Россию из Европы и столкнуть её с Китаем, отмечается в статье.



Например, в эссе бывшего помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Аарона Весса Митчелла, которое было основано на его отчёте для Пентагона в 2020 году и опубликовано в издании The National Interest, приводятся постулаты всеобъемлющей американской стратегии, цель которой — вытолкнуть Россию из Европы и вытеснить её в Азию, чтобы она вступила там в конкуренцию с Китаем. Тем самым Вашингтон пытается спровоцировать потенциальный конфликт между обеими державами, поясняет автор.



По задумке американских стратегов, это помогло бы им решить «проблему одновременности» — которая заключается в том, что США не в состоянии выиграть войну на два фронта одновременно: и с Россией, и Китаем. Поэтому Вашингтон стремится сначала устранить одного из соперников или значительно ослабить его, чтобы заранее исключить подобную возможность, говорится в статье.



Если проанализировать условия, которые привели к затянувшемуся конфликту на Украине, включая активную поддержку, которую оказывает Киеву НАТО, трудно не расценивать эту ситуацию именно в контексте той стратегии, которую описал Митчелл, подчёркивает автор. Здесь очевидны попытки Вашингтона придать России статус «изгоя» в Европе, чтобы тем самым спровоцировать дополнительную конкуренцию между Москвой и Пекином на других общих рынках.



А учитывая, что объём торгового баланса между Москвой и Пекином приближается к $200 млрд — и особенно если Россия станет бенефициаром китайских технологий, многие западные наблюдатели наверняка попытаются представить ситуацию так, что она станет полем для «реализации геополитических амбиций» Китая. Однако внимательный анализ показывает, что Китай и Россия не являются прямыми союзниками в военном смысле, отмечает автор: «Они развивают стратегическое партнёрство, направленное на создание более справедливого мирового порядка».



По его мнению, это российско-китайское стратегическое партнёрство в настоящий момент имеет настолько важное значение, что «является определяющим» в современной геополитике. При этом обе страны прекрасно понимают, что если они начнут агрессивную политику по отношению друг к другу, как было во времена СССР, то «стратегический дисбаланс в мире будет слишком велик», говорится в статье: «Если Москва начнёт конкурировать с Пекином, это настолько изменит глобальные геостратегические расчёты, что подорвёт общие цели обеих сторон».



Фактический основоположник современной геополитики сэр Хэлфорд Джон Макиндер утверждал в 1904 году, представляя свою знаменательную работу «Географическая ось истории», что политика Британской империи, которая в то время была сосредоточена на наращивании военно-морской мощи, станет бессмысленной при достаточном развитии наземного транспорта, которое позволит интегрировать Евразию. По мнению Макиндера, именно тот, кто контролирует Евразию, способен контролировать ход истории.



Сегодня Вашингтон сталкивается с той же проблемой, что и бывшая Британская империя, подчёркивается в статье: с мощным военно-морским флотом и плацдармом на периферии, но не имея контроля над центральными территориями, где правят Китай и Россия. Сегодняшнее стратегическое партнёрство России и Китая вкупе с китайской инициативой «Один пояс — один путь» фактически представляют собой точную копию стратегии Макиндера, полагает автор.



Кроме того, необходимо отметить тот факт, что внимание России в поисках новых экономических возможностей может обратиться в будущем не только на Азию, но и на более широкий спектр стран Юга. И растущий потенциал развития этого глобального сотрудничества здесь настолько велик, что Пекину и Москве даже не нужно конкурировать за эти рынки. «Вместо этого они могут просто объединить свои таланты и ресурсы, чтобы получить огромную выгоду для обоих. Здесь достаточно много пространства для сотрудничества с обеих сторон», — заключает автор.

