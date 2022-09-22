DELFI: правительство Литвы планирует повысить цены на газ и электроэнергию дважды по 40%

По предварительным оценкам литовского правительства, в 2023 году цены на газ и электроэнергию для населения могут увеличиваться два раза по 40%. Как передаёт DELFI, государство компенсирует потребителям разницу по сравнению с рыночными ценами, на что в бюджете 2023 года планируется выделить около €1,3 млрд.

По предварительным оценкам правительства Литвы, в 2023 году цены на газ и электроэнергию для населения могут увеличиваться два раза по 40%. Как передаёт DELFI, государство компенсирует потребителям разницу по сравнению с рыночными ценами, на что в бюджете 2023 года планируется выделить около €1,3 млрд.

Как отмечает портал, в письме президента, направленном некоторым членам сейма, содержатся предложения по выходу из кризиса цен на энергоносители.

«Правительство ориентировочно планирует около 1,3 миллиарда евро субсидий (1,9 процента ВВП) на электроэнергию и газ для жителей, позволяя ценам расти два раза по 40 процентов с января и июля), компенсируя оставшуюся разницу до рыночных цен. Если бы цена электроэнергии после субсидирования бытовых потребителей была зафиксирована («заморожена») на уровне 24 центов на первое полугодие, это стоило бы дополнительно 0,4 процента ВВП (300 миллионов евро) или всего 2,3 процента ВВП. Это необходимая и достижимая поддержка со стороны государства для жителей в условиях энергетического кризиса», — говорится в письме.

Какими будут компенсации жителям с января, представители правительства пока не комментируют. И премьер-министр Ингрида Шимоните, и министры финансов и энергетики повторяют, что они станут ясны после подготовки проекта бюджета на 2023 год.

Как напоминает портал, представители президента неоднократно заявляли, что правительство должно заморозить цены на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 24 центов до июля следующего года, иначе с января она станет для них дороже на 40%, а за весь год — на 80%. Однако, по сообщению администрации президента, первоначальные предложения, представленные президенту премьером Шимоните, предусматривали более высокий ценовой предел, чем 24 цента.