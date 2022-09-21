wPolityce: был послом российских интересов — в Польше припомнили Туску его связи с Москвой

Сегодня бывший премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что всегда придерживался антироссийской позиции и выступал против энергетической зависимости Европы и Польши от Москвы. Однако политики правящей партии «Право и справедливость» считают это чистой воды лицемерием и в доказательство тому созвали специальную конференцию, разоблачающую «перекрашенного» Туска, пишет wPolityce.

Практически на протяжении всего времени нахождения у власти Дональд Туск, возглавлявший тогда польское правительство, и его соратники видели в лице России лишь партнёра для сотрудничества, интересы которого они охотно продвигали, заявил пресс-секретарь партии «Право и справедливость» (ПиС) Радослав Фогель. Он вместе с министром развития и технологий Вальдемаром Будой организовал сегодня конференцию, в ходе которой при помощи соответствующих документов и фактов они приоткрыли кулисы былой экономической и энергетической политики Дональда Туска, пишет wPolityce.

Оба политика указали на то, что совместные инициативы Москвы и Варшавы того времени были решениями, благоприятными исключительно для российской стороны, и нисколько не учитывали национальные интересы Польши. Они обратили внимание на то, что в настоящий момент идёт большая манипуляционная операция бывшего премьер-министра Польши, который хочет быстро себя «перекрасить». Дональд Туск утверждает, что всегда был твёрдо настроен против России, всегда предостерегал в отношении Владимира Путина и выступал против энергетической зависимости Европы и Польши.

Организаторы конференции утверждают, что, к сожалению, это дело обстояло совершенно иначе. Туск вовсе не был убеждённым противником России, его, напротив, связывали личные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Вальдемар Буда представил документ, который якобы «говорит сам за себя». В нём речь идёт о достигнутой договорённости о предоставлении Lukoil Polska земли в порту Гданьск для строительства топливного терминала. Более того, польская сторона сообщила российской стороне о планах приватизации Grupa Lotos S.A. «Были тщательно проработанные планы по сотрудничеству с Россией в нефтяной сфере, допуску компаний «Лукойл» и «Роснефть» в Польшу и продаже им Lotos», — объяснили польские политики. Одновременно они указали, что Дональд Туск никогда не был против продажи Grupa Lotos S.A иностранному инвестору из любой страны.

Радослав Фогель объясняет, что сегодня Польша благодаря решению о строительстве газопровода Baltic Pipe не так сильно зависит от российского газа, как, к примеру, Германия. «В каком состоянии мы бы были сегодня, если бы эти планы были воплощены? Энергетический шнур на нашей шее очень быстро бы затянулся», — подчёркивает он.

Более того, он обращает внимание на планы правительства Туска по сотрудничеству с российской промышленностью в горнодобывающей отрасли. Если бы оно состоялось в полномасштабном объёме, то сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий просто-напросто бы не смог ввести эмбарго на российский уголь. «К счастью, государственные компании использовали его в минимальной степени, большую часть импорта угля в Польшу осуществляли частные лица», — объяснил он. Недавно сам Дональд Туск призывал ввести эмбарго на российский уголь, но политики ПиС в одночасье назвали это двойным лицемерием.

Они также уличают бывшего премьер-министра в том, что он был послом по газовым вопросам России. По просьбе Москвы он якобы лоббировал российские интересы, подрывая тем самым европейские и украинские. Более того, его правительство стремилось поставить Польшу в энергетическую зависимость от России при помощи знаменитого газового соглашения сроком до 2037 года. Имела место также идея прокладки электрического соединения между Польшей и Калининградской областью, где должна была быть построена российская атомная электростанция. Следовательно, если бы Польша импортировала электроэнергию из Калининграда, то Россия, несомненно, стала бы диктовать условия и существенно понизила бы энергетический суверенитет Польши.

«Представьте себе, пожалуйста, что бы мы имели сегодня, если бы в ситуации войны на Украине... большая часть нашей электроэнергии поступала бы из Калининграда. Вы полагаете, что россияне не воспользовались бы подарком, который планировал преподнести им Дональд Туск, и не отключили бы полякам электричество?» — задался вопросом Фогель.

Буда, в свою очередь, указал, что Польша способствовала присоединению России к ВТО. «Одной из целей польского председательства было подать заявку на членство России в ВТО, и это произошло», — констатировал министр Буда.

Оба политика уверены, что изложенные факты и зачитанные в ходе конференции документы будут достаточны для того, чтобы разрушить этот совершенно ложный путь утверждений бывшего премьер-министра Дональда Туска.