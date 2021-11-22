Spiegel: Туска на три месяца лишили водительских прав за превышение скорости

Лидера польской оппозиции Дональда Туска на три месяца лишили водительских прав, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Причиной такого наказания, сопровождавшегося также штрафом в размере €107, стало превышение скорости: Туск ехал через небольшую деревеньку к северу от Варшавы со скоростью 107 км/ч, хотя на этом участке нельзя разгоняться выше 50 км/ч. Наказание политик принял беспрекословно, посчитав его справедливым.
Из-за слишком быстрой езды польский политик Дональд Туск на три месяца лишился водительских прав, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.
Сам Туск написал в субботу в Twitter, что считает такое наказание справедливым: «Я принял его без обсуждений». Как напоминает издание, с 2014-го по 2019 год Туск был председателем Европейского совета. Сейчас он возглавляет крупнейшую в Польше оппозиционную партию, либерально-консервативную «Гражданскую платформу».
По сообщению польского новостного агентства РАР со ссылкой на источники в полиции, сотрудники остановили 64-летнего политика в первой половине дня в субботу неподалёку от населённого пункта Млава к северу от Варшавы. Причиной этого стало превышение скорости: Туск ехал через небольшое поселение со скоростью 107 км/ч, в то время как на этом участке дороги разрешена скорость не выше 50 км/ч.
В результате политику был выписан штраф в размере €107, а дорожное управление также внесло в свой реестр десять отрицательных баллов.
Как поясняет Der Spiegel, в польской системе водительские права аннулируются на продолжительный срок после достижения 24 баллов. Полученные баллы, однако, удаляются через год и могут быть уменьшены в случае прохождения добровольного обучения.
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