Включение России в список «стран — спонсоров терроризма» будет иметь серьёзные последствия и риски как для США, так для Украины и для международной системы, предупредил обозреватель The National Interest Марк Эпископос. Обозреватель призывает отказаться от инициативы, которая может осложнить и без того напряжённые отношения с «великой державой с огромным военным, экономическим и политическим влиянием» и постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Американские сенаторы: республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь — представили законопроект о включении России в список «спонсоров терроризма». Как отмечает обозреватель The National Interest Марк Эпископос, таким образом они пытаются подтолкнуть президента Джо Байдена к шагу, который лишит его какой-либо «дипломатической гибкости» и будет полностью противоречить американским национальным интересам.

Этот законопроект направлен на то, чтобы в обход Госдепартамента США в одностороннем порядке включить Россию в список государств, поддерживающих терроризм, в который в настоящее время входят Иран, Северная Корея, Куба и Сирия.

«Мы считаем, что давно пора включить Россию Путина в список государств — спонсоров терроризма и понести соответствующие последствия, поскольку она является террористом. Украинцы просили об этом, и мы прислушались», — заявил Грэм.

Эпископос напоминает, это внесение России в этот список позволит ограничить или запретить американский экспорт оборонной продукции и технологий в страну. Этот статус также разрешает отказать стране в экономической помощи и снять с её представителей дипломатический иммунитет.

Сторонники подобной меры утверждают, что она станет важным дополнением политики антироссийских санкций, способствуя отказу от ведения бизнеса с Россией. Активно настаивают на этом в Киеве, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, который недоволен тем, что граждане России «по-прежнему могут ездить в Европу отдыхать и ходить за покупками», так как среди них могут быть те, кто только что вернулся с украинских территорий, находящихся под российским контролем.

Белый дом выступает против навешивания подобного ярлыка на Россию. «Нет», — ответил Байден, когда в начале сентября его спросили, следует ли включить в список Россию.

Как утверждает Эпископос, риски такого шага — как для Украины, так и для международной системы — слишком серьёзны и велики, притом что выгода практически отсутствует. Обозреватель полагает, что применение подобного определения к России, которая является «великой державой с огромным военным, экономическим и политическим влиянием», будет иметь значительные последствия для американских интересов во всём мире.

Эксперты и представители администрации Байдена не раз высказывали опасения, что это чрезвычайно осложнит не только ведение диалога с Россией по целому ряду вопросов, но и продвижение конкретных политических целей, выходящих за рамки двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

В частности, предполагается, что это может поставить под угрозу четырёхстороннюю сделку между Россией, Украиной, Турцией и ООН, гарантирующую беспрепятственный экспорт зерна из черноморских портов Украины. Кроме того, Россия была важнейшим посредником в переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий, то есть ядерной сделки с Ираном. Признание России спонсором терроризма также может подорвать усилия по снижению напряжённости в конфликте между Азербайджаном и Арменией, жизнеспособность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, долгосрочное урегулирование в Сирии и возможность заключения нового договора о контроле над вооружениями СНВ.

Более того, журналист считает, что, так как Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, навешивание ярлыка государства — спонсора терроризма подорвёт важнейший многосторонний институт в период кризиса в Европе, поставив под сомнение основы послевоенного международного порядка.

Эпископос полагает, что эта мера не изолирует Москву, а лишь отвратит от Вашингтона значительную часть «незападного мира». Он напоминает, что Китай, Индия, Южная Африка, Индонезия и Бразилия среди прочих отказались присоединиться к режиму западных санкций. Некоторые из этих государств, как, например, Поднебесная, с пониманием отнеслись к объяснению Россией необходимости спецоперации на Украине. Определение государства — спонсора терроризма и вторичные санкции, которые оно подразумевает, рискуют ещё больше обострить эти разногласия, что может привести к экономическим последствиям для США и их союзников.

Кроме того, Вашингтон и его союзники надеются, что украинский конфликт закончится за столом переговоров. При этом Белый дом, с чьим мнением придётся считаться, учитывая масштабы американской военной помощи Украине, не только не сможет вести переговоры, но и поощрять к ним Киев, так как противоположной стороной в них будет тот, кого там назвали спонсором терроризма.

В своей статье для The National Interest Марк Эпископос настаивает, что это не заставит Москву изменить курс на Украине или в отношениях с Западом. Напротив, это приведёт к «противоположному результату», значительно сократив шансы на решение конфликта в ходе переговоров.