Бывший сотрудник Госдепа об украинском конфликте: Вашингтон и Лондон стремятся обескровить Россию

США и Великобритания не заинтересованы в скором завершении конфликта на Украине, поскольку хотят обескровить Россию, заявил бывший сотрудник Госдепа Кристиан Уитон в интервью телеканалу Fox Business. Украина могла бы согласиться отдать ряд территорий, подписать соглашение и остановить кровопролитие, но западным партнёрам это не на руку, подчеркнул Уитон.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счёт.

Важное событие для Владимира Путина — их первая личная встреча прошла ещё до обострения конфликта на Украине. Это напоминание о том, что Си Цзиньпин выразил обеспокоенность в связи с затянувшимися событиями на Украине. Чего следует ожидать теперь и как будут развиваться отношения этого уникального и, как представляется, искреннего союза? Кристиан Уитон, бывший сотрудник Госдепартамента, вопрос для вас: что думаете об этом?

КРИСТИАН УИТОН, бывший сотрудник Государственного департамента США: Ситуация, вероятно, чуть менее интересная, чем может показаться на первый взгляд. Думаю, у Китая есть опасения, но это могут быть другие, отличные от наших причины для беспокойства. Их не волнует то, что гибнут люди, то, что это первый конфликт такого масштаба в Европе со времён Второй мировой. Возможно, их беспокоит то, что события развиваются не лучшим образом. Однако Китай получает существенную выгоду от переориентации энергетических рынков, которую мы наблюдаем: в краткосрочной перспективе — возможность получать российские газ и нефть по цене, которая значительно ниже рыночной, а в долгосрочной — переориентировать поставки природного российского газа с европейского направления на китайское. Это поможет Китаю выбраться из стратегически невыгодной ситуации, в которой газ и нефть попадают к ним через Малаккский пролив — акваторию Сингапура. Можно получать их по суше — это куда более безопасно, в случае конфликта с США.

Мы наблюдаем за изменением обстановки. Думаю, по последним подсчётам, около 3500 квадратных миль, ранее контролируемых Россией, перешли под контроль Украины. Затем последовали агрессивные контрмеры с российской стороны, были нанесены удары вблизи двух атомных станций. Похоже, что это может очень плохо кончиться.

КРИСТИАН УИТОН: Верно, это может быть очень опасно. Это «туман войны»: никто не знает, насколько успешно проходит контрнаступление украинских сил и «контрконтратака» российской армии, во время боевых действий все лгут обо всём. Поживём — увидим. Вопрос также в том, к чему это всё приведёт. В Вашингтоне есть люди, которые очень хотели бы, чтобы США и НАТО поддерживали Украину в попытке дойти до границ России, но это весьма рискованно, поскольку для России ВСУ — это американская прокси-армия. Её подход к границе будет означать пробуждение призрака ядерной войны. Но исход событий будет, конечно, крайне интересен.

Как долго, по вашему мнению, будет тянуться этот конфликт? Понимаю, это сложный вопрос, официальный прогноз США говорит о многих месяцах, но что вы думаете?

КРИСТИАН УИТОН: Я думаю, что всё кончится не скоро, что печально. Думаю, сейчас у обеих сторон есть стимул к переговорам. Ранее, пока позиции России медленного ослабевали, такой мотивации не было, потому что какой толк от переговоров, если ты побеждаешь? Но теперь, когда стороны продемонстрировали друг другу, что могут и побеждать, и проигрывать время от времени, появляется стимул заключить соглашение. Я понимаю позицию Украины: никто не хочет отдавать свои территории — но на то есть причина. Можно отказаться от некоторых регионов Украины — русских в этническом плане, русскоговорящих, мироощущение которых отличается от украинских районов центра и запада страны. Пойти на соглашение с Россией и прекратить кровопролитие. Но я не думаю, что, во-первых, США, а во-вторых, Лондон хотят этого. Они полагают, что это отличная возможность обескровить Россию. Никого не волнует, как много 18-19-летних людей погибнет. Поэтому, думаю, что это действительно будет продолжаться ещё много месяцев.

Кристиан, всегда рады вас видеть, спасибо вам большое.

Дата выхода в эфир 16 сентября 2022 года.