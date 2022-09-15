El País: жители арабских стран не симпатизируют Украине, а власти видят выгоду в победе России

Подавляющее большинство жителей арабских государств с безразличием относятся к украинскому конфликту и не испытывают симпатий к Киеву, пишет El País. При этом власти этих стран занимают по этому вопросу неоднозначную позицию, надеясь на победу Москвы, поскольку, по их мнению, это приведёт к созданию более многополярного мира.

Жители арабских стран не симпатизируют Украине, пишет El País.



СМИ часто повторяют мысль о том, что Россия оказалась в «изоляции» после своего решения ввести войска на Украину. Это верно для Запада, но не для других регионов.



В арабском мире большинство правительств, в том числе некоторые традиционные союзники Вашингтона, занимают неоднозначную позицию в отношении этого конфликта. А на арабских улицах, кажется, царит равнодушие: не было ни митингов, ни украинских флагов на балконах, хотя и российские тоже не вывешивали.



В публикациях и социальных сетях преобладает нарратив, благоприятствующий тезисам Кремля, несмотря на то что некоторые из этих стран напрямую пострадали от «последствий российской блокады украинского зерна», говорится в статье.



До сих пор был проведён лишь один опрос общественного мнения в нескольких странах региона. Сделан он по заказу англоязычного ежедневного издания Arab News.



Всего было опрошено более 7 тыс. человек из 14 арабских стран. Подавляющее большинство респондентов — 66% — не выразили симпатий ни одной из сторон конфликта: ни Украине, ни России; 18% заявили о своей поддержке Киева, а 16% высказались в пользу Москвы. Однако по вопросу о том, кто виноват в этом конфликте, «равновесие было нарушено»: 25% респондентов указали на НАТО, 16% — на Россию и 13% — на президента США Джо Байдена.



В беседах за чашкой кофе, а также в онлайн-дебатах чаще звучит пророссийская позиция, а не проукраинская.



«Вооружённый конфликт спровоцировали американцы. Украина — простая марионетка. Большинство зол и войн в мире за последние десятилетия исходили от Соединённых Штатов», — говорит Камель, опытный парикмахер из центральной части Туниса.



Из 14 стран, где проводился опрос, в Тунисе была наибольшая доля высказавшихся в поддержку России — почти 20%.



«Антиимпериализм, особенно антиамериканизм, очень силён в Тунисе. Интересно, что то же самое происходит и в других странах — союзниках Вашингтона, например, в странах Персидского залива», — отмечает тунисский аналитик Юссеф Шериф.



Он также добавил, что «сейчас нет ни одного арабского СМИ, открыто защищающего позиции США».



И это, как полагает испанское издание, открывает дорогу для нарратива, который продвигается средствами массовой информации, близкими к авторитарным режимам в регионе, поскольку последние считают, что победа Путина на Украине приведёт к созданию более многополярного мира.



«Победа Кремля облегчила бы, согласно этой версии, давление, которому подвергаются арабские страны и которое нацелено на демократизацию их политических систем», — пишет El País.