Бывший офицер разведки США: украинское наступление было срежиссировано НАТО
СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки: Кажется, я выступал с комментарием у вас в программе в мае, и вы привлекли меня к ответу за то, что я сказал в ходе радиоинтервью ранее. Тогда я говорил о 53 миллиардах долларов, которые были выделены в рамках военной поддержки, я говорил об открытии тренировочных центров НАТО для подготовки украинских военнослужащих. Я сказал, что это изменит правила игры. Так и есть! Я ничего не выдумал: никто просто так не будет выделять оборудование и технику на 53 миллиарда долларов, передавать стратегические данные и проводить тренировочные мероприятия — это всё влияет на ход событий на поле боя. Я предупреждал об этом тогда и продолжал говорить про это. Но я сразу же пояснил, что это не изменит исход (боевых действий. — ИноТВ).
Дата выхода в эфир 13 сентября 2022 года.
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