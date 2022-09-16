Бывший офицер разведки США: украинское наступление было срежиссировано НАТО

США выделили десятки миллиардов долларов для подготовки и оснащения украинской армии, заявил бывший офицер разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Натовские командующие в Европе спланировали недавнее наступление украинских сил, при этом советники альянса постоянно присутствуют на Украине, подчеркнул военный.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки: Кажется, я выступал с комментарием у вас в программе в мае, и вы привлекли меня к ответу за то, что я сказал в ходе радиоинтервью ранее. Тогда я говорил о 53 миллиардах долларов, которые были выделены в рамках военной поддержки, я говорил об открытии тренировочных центров НАТО для подготовки украинских военнослужащих. Я сказал, что это изменит правила игры. Так и есть! Я ничего не выдумал: никто просто так не будет выделять оборудование и технику на 53 миллиарда долларов, передавать стратегические данные и проводить тренировочные мероприятия — это всё влияет на ход событий на поле боя. Я предупреждал об этом тогда и продолжал говорить про это. Но я сразу же пояснил, что это не изменит исход (боевых действий. — ИноТВ).

Почему это не изменит конечный результат?

СКОТТ РИТТЕР: Украинцы выиграли бой, наделали много шума. Я снимаю шляпу перед ними.

«Наделать шума»? Это какой-то термин из сленга морской пехоты?

СКОТТ РИТТЕР: Это фраза, которую я могу говорить на телевидении, радио или в подкасте. Поверьте, в неформальной обстановке я бы использовал совершенно другую лексику. Война циклична, война жестока. Если 53 миллиарда долларов выделяются на тренировочные мероприятия и разведывательную поддержку и управление, очевидно, что это наступление было спланировано НАТО. Такова правда. 1 сентября Россия перестала бороться с украинской армией, которую укомплектовывал и тренировал Североатлантический аьянс. Они (украинцы. — ИноТВ) применяют новую тактику, напрямую получают разведданные от НАТО. Натовские командующие находятся на базе Рамштайн и в Польше, они спланировали эту операцию. С натовскими советниками на местах, работающими по контракту, провели «купание овец» — это старый термин ЦРУ (агенту присваивается альтернативная личность для работы под прикрытием. — ИноТВ), — они не носят униформу. Факт в том, что это та самая армия, о которой я предупреждал в мае. Это то, что и должно было произойти.



Дата выхода в эфир 13 сентября 2022 года.