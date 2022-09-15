Fox News: «объединились, чтобы ослабить Америку» — экс-сотрудница американской разведки об опасности союза России и Китая для США

По отдельности Россия и Китай представляют огромную угрозу для США, а их союз делает эту опасность ещё сильнее, пишет в статье для Fox News экс-сотрудница разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер. На её взгляд, существует пять причин считать тандем Москвы и Пекина экзистенциальной угрозой для Америки, и главная из них — тот факт, что страны объединись на почве желания ослабить Вашингтон на мировой арене.

Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в четверг в Узбекистане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, «своего рода азиатской версии НАТО», после семидневных совместных военных учений «Восток-2022», напоминает в статье для Fox News бывшая сотрудница разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер. И если по отдельности обе эти страны, названные Пентагоном ближайшими конкурентами Америки, представляют огромную угрозу для США, то их союз делает эту угрозу во много раз сильнее, отмечает эксперт.

Автор статьи называет пять причин, по которым стратегический тандем Россия — Китай представляет экзистенциальную угрозу для США. Во-первых, оба государства, по её словам, «разработали долгосрочные стратегии дестабилизации американского общества с помощью шпионажа, тайных операций влияния, подрывной деятельности и вмешательства в выборы». Эти угрозы, по словам специалиста, трудно обнаружить и нейтрализовать в демократическом обществе.

Во-вторых, Россия и Китай, по мнению Коффлер, «разработали доктрины, направленные на то, чтобы победить Америку на поле боя, если Вашингтон вмешается в региональный конфликт», такой как спецоперация России на Украине или потенциальный ввод китайских войск на Тайвань. Если Москва и Пекин синхронизируют сроки своих боевых операций, развитие сценария войны на двух фронтах будет представлять для США существенный риск, предупреждает эксперт. Официально «доктрина двух войн» Пентагона предназначена для борьбы с такой угрозой, однако опасения по поводу истощения запасов оружия в США в результате расширения поставок на Украину в сочетании с хаотичным выводом войск из Афганистана ставят под сомнение готовность американских вооружённых сил к ведению боевых действий на двух театрах одновременно, отмечает Коффлер.

На её взгляд, Россия и Китай могут даже помочь друг другу в этих конфликтах, если кто-то из них начнёт проигрывать НАТО. Как напоминает автор, страны проводят совместные военные учения с 2005 года, что повышает оперативную совместимость между двумя армиями.

Кроме того, Москва готова использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить вмешательство США в региональный кризис или нанести поражение силам НАТО, считает эксперт. По её словам, Россия уже имеет преимущество перед США в тактическом ядерном оружии, а Китай проводит крупнейшее в своей истории наращивание ядерных сил, в то время как американские межконтинентальные баллистические ракеты нуждаются в модернизации и не в состоянии противостоять новым технологиям противоракетной обороны.

В-третьих, оба противника определили зависимость Америки от технологий как критическую уязвимость, которую следует использовать. Критическая инфраструктура США — от банковского сектора и транспорта до больниц и атомных станций — уязвима для атак со стороны космического оружия Китая и России, предупреждает автор.

Четвёртой причиной опасности России и Китая для США Коффлер считает смещение центра тяжести в международной торговле и инвестициях в Азию, что способствует укреплению союза Москвы и Пекина. Две страны уже разработали метод совершения двусторонних транзакций в рублях или юанях вместо евро или долларов, минуя западную систему SWIFT. В настоящее время разрабатываются планы по интеграции китайской инициативы «Один пояс — один путь» с Евразийским экономическим союзом. Эта тенденция играет на руку долгосрочной цели Китая по замене доллара юанем в качестве предпочтительной международной резервной валюты, которой пожелают воспользоваться и другие «авторитарные» страны, считает эксперт.

В то же время Китай обеспечивает жизненно важную экономическую помощь России, которая «пострадала от жёстких западных санкций», пишет автор статьи. Торговля Китая с Россией и экспорт энергоносителей из Москвы в Пекин стремительно развиваются. Совместный трубопровод «Сила Сибири» уже поставляет российский газ в некоторые районы Китая и полностью заработает в 2025 году. «С этими новыми источниками доходов Россия может принять решение не открывать «Северный поток» — основной газопровод в Европу, который Москва недавно закрыла», — полагает Коффлер.

Пятая причина считать Россию и Китай экзистенциальной угрозой для США — тот факт, что несмотря на расхождения в интересах две страны объединились ради общего дела: «ослабления роли Америки в мире и продвижения авторитарной системы правления», уверена бывшая сотрудница разведки.

Что делает стратегический тандем более опасным, так это то, что Владимир Путин и Си Цзиньпин чётко заявили о своих антиамериканских стратегических амбициях, отмечает автор статьи. «Путин стремится восстановить союз, подобный СССР, в Евразии. Си Цзиньпин реализует вековую концепцию «Китайской мечты» об экономическом процветании и военной мощи», — поясняет Коффлер. При этом Путин готов пойти на больший риск, особенно сейчас, когда существует опасность поражения на Украине, чтобы получить больше выгоды в будущем, замечает эксперт.